أحمد بن سعيد يتوج مدفيديف بطلاً لـ«تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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توج سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اللاعب الروسي دانييل مدفيديف، المصنف سابعاً عالمياً، بطلاً جديداً لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، التي انطلقت منافساتها 27 فبراير الماضي واختتمت أمس، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2.9 مليون دولار.

وتغلب مدفيديف في المباراة النهائية على مواطنه أندري روبليف المصنف سادساً عالمياً وحامل اللقب بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-2، ليحقق بذلك ثالث ألقابه في أقل من أسبوعين هذا العام بعد تتويجه بلقبي بطولتي روتردام والدوحة 19 و26 فبراير الماضي.

وحضر مراسم التتويج، سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، راميش كيدامبي رئيس العمليات في سوق دبي الحرة، صلاح تهلك الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، وشينيد السباعي نائب رئيس أول للتسويق، وناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس.

وجاء تتويج مدفيديف ليؤكد سيطرة اللاعبين الروس على لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس آخر ثلاث نسخ بعد إحراز مواطنيه أصلان كاراتسيف لقب 2021 وروبيلف لقب العام الماضي.

وحصل مدفيديف على جائزة المركز الأول، البالغة 533 ألفاً و990 دولاراً، بالإضافة إلى 500 نقطة تضاف إلى تصنيفه العالمي، فيما حصد دانييل مدفيديف جائزة المركز الثاني، البالغة 287 ألفاً و320 دولاراً، بالإضافة إلى 300 نقطة.

بطلان جديدان

توج الثنائي المكون من الأمريكي ماكسيم كريسي والفرنسي فابريس مارتن بلقب منافسات الزوجي ببطولة سوق دبي الحرة للتنس عقب فوزهما في المباراة النهائية على الثنائي المكون من البريطاني ليود غلاسبول والفنلندي هاري هيليوفارا بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-4.

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