الإمارات والكويت ودياً في كرة قدم الصالات غداً

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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يخوض منتخب الإمارات لكرة الصالات في الخامسة من مساء غد الأحد أولى مبارياته الودية الدولية في «أيام الفيفا» أمام منتخب الكويت على صالة نادي البطائح. وكان المنتخب الكويتي قد وصل إلى الإمارات ظهر أمس، وكان في استقبال البعثة بمطار الشارقة الدولي شهاب أحمد العوضي، أمين سر عام اللجنة التنفيذية لكرة الصالات.

من جهته، أجرى منتخب الإمارات سلسلة من التدريبات خلال تجمعه الأخير ضمن التحضيرات المبكرة للتصفيات الآسيوية المقررة أكتوبر المقبل، ويقود الأبيض في حلته الجديدة المدرب الوطني بدر الزرعوني، ومساعده الهولندي خالد حمداوي، ومدرب الحراس جابر محمد يوسف، والإداري فيصل عبدالله محمد، وتضم قائمة الأبيض 18 لاعباً، هم: حمد حيدر ومحمد مصطفوي وحمد الزعابي ومحمد جاسم وعلي الخمري ومحمد علي الريسي ومحمد البحري وماجد المعيني وأحمد الشحي وعبدالله الحوسني وخالد الشوكة وراشد عبيد ومحمد عبيد وأحمد خليل الحوسني وراشد سيف الهنائي.

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