"كاستم شو الإمارات2023" ينطلق الجمعة بإكسبو دبي

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة المنظمة للدورة الثامنة من معرض (كاستم شو- الإمارات) 2023 عن تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية على هامش النسخة الثامنة للمعرض، والذي تبدأ فعالياته يوم الجمعة المقبل بمدينة إكسبو دبي ويستمر 3 أيام متتالية.

ويعد معرض "كاستم شو الإمارات" الحدث الأكبر في المنطقة والشرق الأوسط، الذي يهتم برغبات عشاق رياضة السيارات والدراجات المعدلة بمختلف أنواعها كلاسيك ورياضية.

كما يعد متنفسا لطرح الأفكار الجديدة والابتكارات المفيدة التي تتوافق مع المعايير العالمية في الأمن والسلامة.

وأكد جمال صالح بن لاحج الرئيس التنفيذي للمعرض أن اللجنة المنظمة رصدت جوائز مالية تزيد على نصف مليون درهم للفائزين في المسابقات المختلفة والتي يزيد عددها عن 50 مسابقة في مختلف التخصصات.

وقال: "حريصون على فتح أبواب المشاركة أمام من مختلف شرائح المجتمع من أصحاب الهوايات في هذا النطاق لإشباع شغفهم بأفضل طريقة سواء بمشاهدتها أو المشاركة لاستعراض السيارات المعدلة في جولات "دريفت"

والاستعراض الحرة ومسابقة (الشل)".

وأضاف: "فريق التحكيم المكلف بقيادة الخبير الوطني عمر الكاش يشرف على إدارة هذه المسابقات واصل اجتماعاته مع المتسابقين لاستجلاء آرائهم والإجابة على استفساراتهم فيما يخص المسابقات وتفاصيل المشاركة وأيضا الشروط واللوائح".

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