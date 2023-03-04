إيطاليا تتصدر «دولية سكاي دايف أبوظبي»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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شهدت بطولة سكاي دايف أبوظبي الدولية الثانية للقفز بالمظلات خلال الأيام الماضية منافسات مثيرة بين أكثر من 100 قافز وقافزة يمثلون 13 فريقاً من مختلف دول المنطقة والعالم، وفي يومها الثالث شهدت منافسات التماسك بين 25 قافزاً يمثلون 5 فرق هي: أبوظبي والبحرين وعمان والكويت بفريقين، وأسفرت المنافسة عن صدارة خماسي البحرين العسكري برصيد 43 نقطة، ثم الجيش الكويتي ثانياً برصيد 36 نقطة، ثم فريق عمان ثالثاً برصيد 35 نقطة، ثم فريق الكويت 2 رابعاً برصيد 20 نقطة، ثم فريق أبوظبي خامساً برصيد 19 نقطة، وستتواصل الفرق التنافس على الكأس ولتحسين مواقعها.

وتشكل البطولة التي ستختتم عصر غدٍ الأحد نقلة نوعية في التنظيم، كما شهدت نتائج طيبة تؤشر بعودة القافزين إلى المستوى الطيب الذي وصلوا إليه قبل جائحة كورونا.

صدارة

وفي صعيد الهدف «فرق»، حافظ الفريق الإيطالي «بول آوت» على صدارته بعد نهاية الجولة الرابعة منفرداً بـ 13 سم، وتلاه في المركز الثاني كل من الفريق الروسي وفريق الإمارات بـ 19 سم ثم فريق البحرين 1 رابعاً بـ 20 سم ثم فريق البحرين 2 خامساً بـ 42 سم، ثم سيدات روسيا سادساً بـ 45 سم، ثم بريطانيا سابعاً بـ 55 سم، ثم فريق البحرين 3 ثامناً بـ 58 سم، ثم فريق الإمارات 2 تاسعاً بـ 59 سم ثم الفريق الألماني عاشراً بـ 68 سم.

تألق ديمتري

وعلى صعيد الفردي هدف فقد نجح القافز الروسي المتألق دائماً ديمتري ماكيموف في الانفراد بالصدارة برصيد 1 سم فقط وتلاه في المركز الثاني الإيطالي فيتوريو جوارنيللي برصيد 2 سم وتساوى في المركز الثالث خمسة قافزين برصيد 3 سم وهم القافز الإيطالي باولو فلبيني والإماراتي يوسف حيدر والألماني تروبن جولد والبحريني حسن بودروازا ومواطنه ناصر خليفة وتلاهم في المركز الثامن الإماراتي محمد عبيد برصيد 4 سم متساوياً مع كل من البحريني يونس الدوسري ومواطنه سيف مطر والإماراتي راشد أحمد ثم الإيطالي كلاوديو كاربون برصيد 5 سم.

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