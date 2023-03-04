«فتيات الشارقة للشطرنج» يروج لـ«لعبة الأذكياء»

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، فعالية شطرنجية ضمن فعاليات اليوم الرياضي الوطني، تحت شعار «الإمارات تجمعنا» بحديقة الرماقية، ضمن الفعاليات التي نظمها مجلس الشارقة الرياضي، في المناسبة التي وصلت إلى نسختها الثامنة، وجاءت الفعالية الشطرنجية لمشاركة الجمهور من كل فئات المجتمع، بالإضافة إلى تعليم الجمهور أساسيات اللعبة، خصوصاً الأطفال، بالإضافة إلى استمتاع الجمهور باللعب بالقطع الشطرنجية الكبيرة في الهواء الطلق.

وفي نهاية الفعالية، قامت ميثه الذباحي عضو مجلس إدارة النادي، بتكريم المشاركين.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي أن المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي في نسخته الثامنة، من منطلق أنه حدث وطني لابد من مشاركة الجميع فيه، كما أنه حدث رياضي، ولنا دور في استثماره بنشر «لعبة الأذكياء» بين مختلف فئات الجمهور، كما أن شعار «الإمارات تجمعنا» تجسيد وحدة التلاحم بين كل شرائح وأطياف وفئات المجتمع، بما يعكس الانسجام والتمازج للنسيج المتلاحم بين الثقافات المتعددة على أرض الإمارات، تماشياً مع التوجهات الحكومية ورؤية مئوية الإمارات 2071 الرامية إلى العمل على أن تكون الدولة هي الأفضل في العالم، عند حلول الذكرى المئوية لتأسيسها، وهو ما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز الأنشطة الرياضية للارتقاء بمستوى الفرد واستثمار طاقاته، بما يخدم مصلحة المجتمع ويحقق ازدهاره.

وأضافت: «اليوم الرياضي في نسخته الثامنة يتماشى مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، وبالتالي مشاركتنا في الحدث هي جزء من عام الاستدامة، كما أنها تحمل الطابع الوطني، وتعزز مفهوم الهوية الوطنية».

واختتمت الشامسي قائلة: «النادي لديه خطط وأهداف استراتيجية يعمل دائماً عليها ومن ضمن هذه الأهداف المشاركة في الفعاليات المجتمعية باعتبارنا جزءاً من نسيج هذا المجتمع ولنا دور مهم في نشر الشطرنج بين فئات المجتمع وليس مقتصراً فقط على المنافسة في البطولات

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