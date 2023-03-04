«القوس والسهم» يشيد بفضيتي «المدام» في «دولية كارتيني»

المصدر: دبي - البيان

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أشاد الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، بفوز نادي المدام الثقافي الرياضي بميداليتين فضيتين في بطولة كارتيني الدولية السادسة للقوس والسهم بإندونيسيا، رغم المنافسة القوية التي شهدتها المسابقة، مبيناً أن التطور الذي تشهده اللعبة يرسخ استدامة التوجهات المستقبلية التي تستشرف الارتقاء بالنتائج واكتشاف المواهب وتعزيز القدرات، وإكساب اللاعبين واللاعبات المهارات المتقدمة، وتصميم البرامج الداعمة لتمكين منظومة العمل، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للاتحاد.

كما حث الكعبي، الأندية على المشاركة في مثل هذه البطولات، لإكساب اللاعبين القدرات، وصقل مهاراتهم من خلال الاحتكاك مع مختلف اللاعبين من الدول الأخرى، خصوصاً أن هذه المشاركات تعزز تطوير المستوى الفني الذي يسهم في تحسين جودة الأداء.

وقال رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم: «هذا الحصاد المتميز ثمرة الجهود المستمرة لبرامج التطوير وتمكين اللاعبين واللاعبات، بالدعم والاهتمام من مجلس الشارقة الرياضي، بالإضافة إلى الجهود التشاركية من الأندية التي تضطلع بجهود جبارة لمواكبة الخطط والبرامج التي تستهدف مستقبل اللعبة، لإعلاء رايات الدولة في المحافل الخارجية».

يذكر أن، بعثة نادي المدام التي شاركت في بطولة كارتيني الدولية بإندونيسيا، بـ 9 لاعبين برئاسة محمد راشد الكعبي رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، وبمشاركة 258 لاعباً ولاعبة يمثلون 73 نادياً.

وحقق فيها اللاعب خليفة مصبح الكعبي الفضية الأولى في فئة القوس المحدب تحت 15 سنة، من مسافة 30 متراً، فيما نال زميله منصور سعيد الكتبي الفضية الثانية في القوس المحدب أيضاً تحت 12 سنة من مسافة 20 متراً.

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