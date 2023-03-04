بعثة الإمارات إلى البحرين للمشاركة بـ «خليجية الغولف»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تغادر بعثة منتخبات الغولف، مساء اليوم السبت، متجهة إلى مملكة البحرين، للمشاركة في البطولة الخليجية، في نسختها الـ25 للرجال، والـ14 للشباب، المقامة خلال الفترة من 4 وحتى 9 مارس الجاري على ملاعب النادي الملكي للغولف في منطقة «الرفاع فيوز» في العاصمة البحرينية المنامة.

ويحمل 7 لاعبين من أبناء الإمارات طموح التمثيل المشرف، في البطولة الخليجية. ويرأس بعثة المنتخب خالد مبارك الشامسي، الأمين العام لاتحاد الغولف مدير المنتخبات، وتضم البعثة أكرم سكيك، المدير العام للاتحاد، والمدرب التونسي سمير الولاني، واللاعبين أحمد سكيك وحسن المشرخ وسيف ثابت وخليفة المسعود، على صعيد منتخب الرجال، وراشد الجسمي ومحمد سكيك وراشد النقبي في منتخب الشباب.

تحضيرات جادة

واستعد المنتخب للاستحقاق الخليجي عبر معسكرات داخلية وخارجية، تكللت الصيف الماضي بالتوجه إلى المغرب وفرنسا، قبل المشاركة في العديد من البطولات العالمية الكبرى، وأُتبعت بمراحل أخيرة على مدار الأسابيع الماضية، شملت اللاعبين القدامى والمواهب الشابة، قبل أن يتم اختيار القائمة النهائية للتوجه إلى البحرين.

محطات الإعداد الأخيرة

ومع دخول مراحل الإعداد الأخيرة، واصل جميع اللاعبين، بعد أن تم اختيارهم، تدريباتهم اليومية على مدار أيام الأسبوع، وشهدت عودة العديد من اللاعبين القدامى الذين كان لهم حضور مميز، منهم سيف ثابت وخليفة المسعود، ما عزز اهتمام الاتحاد باللاعبين واللعبة بشكل عام، وحرصهم على الوجود والمشاركة في البطولات، وخاصة «التحدي»، والتي تخلق آفاقاً جديدة لرفع المستوى والإعداد للمستقبل، وتمنحهم التقدم في التصنيف العالمي.

هذا إلى جانب اللاعبين المتألقين أحمد سكيك العائد من الإصابة والحاصل على كأس صاحب السمو رئيس الدولة بنهاية الشهر الماضي والمصنف الـ29 على مستوى العالم والأول عربياً قبل الإصابة على مستوى اللاعبين الهواة، بالإضافة للاعب حسن المشرخ وصيف بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، هذا إلى جانب مشاركة منتخب الناشئين بالعديد من البطولات المحلية وتفوقهم الملحوظ بكافة البطولات التي تواجدوا فيها وخاصة انهم يحملون لقب البطولة الخليجية السابقة.

إعداد

من جانيه، اشاد خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للغولف بالالتزام والحماس الذي ساد مراحل إعداد المنتخب وابدى خلاله جميع اللاعبين الجدية في سعيهم لتثبيت أقدامهم ضمن صفوف المنتخبين، وقال «إن الاتحاد لم يألوا جهداً في توفير جميع سبل النجاح لأبنائه، في سعية للارتقاء بمستوى اللاعبين من خلال التدريبات المكثفة والمعسكرات الداخلية والخارجية الى جانب الحرص على تواجد لاعبينا في البطولات العربية والقارية والأولمبية كل حسب مرحلته العمرية». وتمنى الشامسي في ختام حديثه بالتوفيق للاعبي في جميع المحافل التي يتواجدون بها، مؤكداً على الثقة الكبيرة الممنوحة من الاتحاد لهم.

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