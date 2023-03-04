غداً.. ختام منافسات "سكاي دايف" أبو ظبي للقفز بالمظلات

المصدر: وام

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تختتم غداً منافسات بطولة "سكاي دايف" أبو ظبي الدولية الثانية للقفز بالمظلات، التي يشارك فيها أكثر من 100 متسابق ومتسابقة، يمثلون 13 فريقا من مختلف دول المنطقة والعالم .

وفي اليوم الثالث لمنافسات التماسك بين 25 متسابقا مثلوا 5 فرق، تصدر الفريق البحريني برصيد 43 نقطة، بعد اتمام كل الفرق القفز ثلاث جولات، وجاء الفريق الكويتي ثانيا برصيد 36 نقطة، ثم الفريق العماني ثالثا برصيد35 نقطة.

وفي منافسات الهدف (فرق)، التي شارك فيها 10 فرق، حافظ الفريق الإيطالي "بول آوت" على صدارته بعد نهاية الجولة الرابعة برصيد 13 سنتيمترا، وتلاه في المركز الثاني كل من الفريق الروسي و فريق الإمارات برصيد 19 سنتيمترا، ثم فريق البحرين (1) رابعا برصيد 20 سنتيمتر.

وعلى صعيد منافسات الهدف (فردي)، تصدر الروسي ديمتري ماكيموف المسابقة برصيد سنتيمتر واحد فقط، وتلاه في المركز الثاني الإيطالي فيتوريو جوارنيللي برصيد 2 سنتيمتر، وتساوى في المركز الثالث 5 متسابقين برصيد 3 سنتيمتر وهم الإيطالي باولو فلبيني والإماراتي يوسف حيدر والألماني تروبن جولد والبحريني حسن بودروازا ومواطنه ناصر خليفة.



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