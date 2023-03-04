ديوكوفيتش يؤكد مشاركته في الألعاب الحكومية العام المقبل

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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أكد نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» مشاركته في الألعاب الحكومية العام المقبل، بعدما أعرب في وقت سابق عن إعجابه بهذه المبادرة ودورها في تحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة وتبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً وصحة.

ونشر نجم التنس الأول مجموعة من الصور تجمعه مع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال زيارته إلى مقر النسخة الرابعة للألعاب الحكومية، معلقاً: «سررت برؤيتك كالعادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حظاً سعيداً لفريقك في الألعاب الحكومية، اعتمد عليّ في العام المقبل».

وحضر ديوكوفيتش جانباً من منافسات اليوم الأول للألعاب الحكومية الخميس الماضي، قبل أن يودع بطولة سوق دبي الحرة للتنس مساء أمس، بخسارته من الروسي دانييل مدفيديف بمجموعتين دون رد 6-4 و6-4، ليتلقى بذلك أول خسارة هذا العام بعد 15 فوزاً متتالياً.

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