روبليف ومدفيديف في نهائي «تنس دبي» الليلة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يلتقي نجما التنس الروسيان أندريه روبليف المصنف سادساً، حامل اللقب، مع دانيل مدفيديف المصنف سابعاً، في نهائي ناري ببطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي تختتم منافساتها، الليلة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2.9 مليون دولار.

وضمن روبليف الوصول للنهائي على حساب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف 16 عالمياً، بينما نجح مدفيديف في الوصول إلى نهائي بطولة سوق دبي الحرة للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بعدما أقصى، مساء أمس، نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً من نصف نهائي البطولة.

وهذه المرة الأولى التي يلتقي فيها لاعبان روسيان في المباراة النهائية ببطولة سوق دبي الحرة للتنس منذ انطلاقتها في 1993

وعبر الثنائي لويد جلاسبول وهاري هيليوفارا إلى نهائي الزوجي بعد تغلبهما في الدور نصف النهائي الأول على الثنائي الكرواتي نيكولا ميكتيك وماتي بافيتش.

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