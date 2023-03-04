انطلاقة قوية لـ«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» في مصر

المصدر: دبي - البيان

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شهدت منافسات السيدات والناشئات تفوقاً لراميات الإمارات ضمن منافسات بطولة فزاع للرماية بالسكتون التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان الرماية في منطقة الروية بدبي، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في هذه الرياضة التراثية مع مشاركة أكثر من 2000 متسابق من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونجحت الإماراتية شيماء المقبالي في الحصول على المركز الأول في فئة السيدات بعدما حققت العلامة 80 إضافة إلى تحقيق العلامة «إكس» ست مرات، وجاءت بالمركز الثاني العمانية عفراء خميس بالعلامة 80 والعلامة «إكس» أربع مرات، وبالمركز الثالث الإماراتية عائشة المقبالي «شقيقة شيماء» بالعلامة 79 والعلامة «إكس» 7 مرات.

وفي منافسات الناشئات حققت الإماراتية حسناء الأحبابي المركز الأول بالعلامة 76 والعلامة «إكس» 3 مرات، تليها بالمركز الثاني الإماراتية فاطمة المنهالي بالعلامة 75 والعلامة «إكس» 3 مرات، وبالمركز الثالث العمانية موزة راشد بالعلامة 74 والعلامة «إكس» مرتين.

وتتواصل منافسات البطولة يومياً مع إقامة تصفيات رماية الأهداف للرجال على أن يكون الموعد الختامي يوم الأحد المقبل الموافق 5 مارس مع نهائيات فئة الرجال وإسقاط الصحون.

منافسة قوية

وأكد العميد «م» محمد عبيد المهيري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن الرياضات التراثية عموماً ورماية السكتون خصوصاً داعمة للمرأة دائماً من خلال توفير سبل الممارسة لهن بأفضل الطرق ومراعاة الخصوصية اللازمة، حيث قامت اللجنة المنظمة بتخصيص يوم كامل للسيدات والناشئات لخوض التصفيات والنهائيات، وجاءت المستويات قوية في هذه النسخة ومتقاربة للغاية على صعيد المراكز الأولى مما يعكس مساهمة البطولة في تعزيز مهارات المشاركات على مر السنوات.

وللمرة الأولى في تاريخ البطولة ضمن فئة «السيدات» تتمكن المتسابقات من تسجيل العلامة الكاملة في المركزين الأول والثاني وتسجيل العلامة «إكس» في عشر مناسبات، فيما حققت صاحبة المركز الثالث «عائشة المقبالي» علامة «إكس» في 7 مرات من أصل ثمانية، الأمر الذي لم يتحقق من قبل في تاريخ الرماية بالسكتون، والذي يعكس المستوى المتطور للمشاركات في نسخة هذا العام.

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