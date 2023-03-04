فضية لشرطة دبي بجائزة قطر الكبرى للدراجات المائية

المصدر: الدوحة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق عبدالله الحمادي، من مرتب أكاديمية شرطة دبي، فضية جائزة قطر الكبرى للدراجات المائية، في أولى مشاركاته في العام 2023، بعد أن حل بالمركز الثاني في منافسات «جالس ستوك» من بين 18 متسابقاً، ضمن المسابقة التي نظمها نادي الدوحة للرياضات البحرية.

وعبر الحمادي عن سعادته بالإنجاز مقدماً الشكر إلى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وللجهات المنظمة للجائزة، واتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

من جانبها، أشادت الدكتورة مريم المطروشي، رئيسة مجلس الرياضيين بشرطة دبي، بالحمادي، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس مستوى الكوادر الرياضية في شرطة دبي في مختلف الرياضات.

وحصد الحمادي عدداً من الألقاب، منها كأس بطل أبطال العالم، والمراكز الأولى في مشاركاته في بلجيكا، وتايلند، والولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على بطل العالم أربع مرات في فئة «واقف».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز