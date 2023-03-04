الجولة الثالثة لمنافسات «بطل الشراع الحديث» في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تعود منافسات بطولة بطل الإمارات للشراع الحديث إلى روزنامة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية من جديد اليوم، مع إقامة منافسات الجولة الثالثة من البطولة التي تشهد مشاركة واسعة من متسابقي ومتسابقات أندية الدولة المختلفة. وينظم النادي الجولة الثالثة في شواطئ جميرا تحت إشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وبالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ في فترة الظهيرة اليوم وغداً.

وتعتبر بطولة بطل الإمارات للشراع الحديث منبع اكتشاف المواهب للمنتخبات الوطنية في رياضة الإبحار الشراعي.

حيث أسهمت منذ تأسيسها بعد إشهار اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث عام 2009 في رفد المنتخبات الوطنية بالعناصر الشابة، والتي تعد ركيزة المنتخب الوطني الحالي، والذي يتألق في الساحات الإقليمية والقارية والعالمية.

ويتنافس المشاركون في الجولة الثالثة على ألقاب الفئات اوبتمست ناشئين وناشئات مواليد 2008 و2009 و2010 و2011 واوبتمست صغاراً مواليد 2012 كما ستقام إلى سباقات قوارب اوبتمست في مسابقات الكا 4 مواليد 2006 و2007 وألكا 6 وألكا 7 مفتوح وألكا 7 ماسترز 30 عاما فما فوق.

كما يرافق منافسات الجولة الثالثة من البطولة، تنظيم الجولة الثانية من سباقات دبي للشراع الحديث المفتوحة في أربع فئات هي اوبتمست مواليد 2008 (أشبالاً وفتيات) وألكا 4 مواليد 2009 (رجالاً وسيدات) وكانت نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد نظم الجولة الأولى من سباقات دبي للشراع الحديث خلال شهر يناير الماضي في يوم دبي البحري في جزر دبي، وحققت المنافسات نجاحاً عريضاً بمشاركة عدد من محبي وهواة الإبحار الشراعي من مختلف إمارات الدولة.

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