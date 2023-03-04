36 نزالاً في «الفنون القتالية المختلطة اليوم»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم بطولة الفنون القتالية المختلطة الرابعة للناشئين، والثانية في الموسم الحالي، بـ 36 نزالاً، بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الجنسيات.

وأكد محمد الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن بطولة الفنون القتالية المختلطة الرابعة للناشئين تأتي في إطار استكمال نجاحات نسخ البطولات الثلاث السابقة، التي تهدف إلى تأسيس منتخب وطني قوي قادر على المنافسة والتتويج في أكبر البطولات العالمية.

وقال الحوسني: «بدأ التركيز على الفنون القتالية المختلطة بعد التألق اللافت لنجوم الإمارات الصاعدين في بطولة العالم الأخيرة التي استضافتها أبوظبي في أغسطس 2022، حيث نجح أبناء الوطن في تحقيق العديد من الميداليات الملونة».

وأضاف: «بعد المسيرة اللافتة لنجوم المنتخب الوطني في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة، وعملاً بتوجيهات عبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، قامت لجنة الفنون القتالية المختلطة بوضع برنامج متكامل وخطة عمل للارتقاء بهذه الرياضة من خلال التركيز على فئة الناشئين تحت (14، 16، 18) عاماً، وتوفير كل المقومات والعوامل التي تمكنهم من صقل موهبتهم وتحقيق النمو المستدام وصولاً إلى الاحتراف الكامل والانضمام إلى المنتخبات الوطنية والصعود بها إلى منصات التتويج».v واختتم بالقول:

«تمكن البطولة اللاعبين من الاستعداد الأمثل للمشاركة في بطولة العالم للشباب للفنون القتالية في شهر أغسطس المقبل، وهو الاستحقاق الذي يحظى باهتمام عالمي كبير، كونه يجمع نخبة رياضيي الفنون القتالية المختلطة الطامحين إلى تحقيق اللقب العالمي الأغلى على صعيد الرياضة».

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