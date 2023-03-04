«آسيوي الدراجات» يعتمد 3 بطولات قارية في 2024

المصدر: بالي - البيان

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قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للدراجات، خلال اجتماعه بمدينة بالي الإندونيسية، إقامة 3 بطولات قارية في 2024، وهي البطولة الآسيوية للمضمار في الهند، والبطولة الآسيوية للدراجات الجبلية في ماليزيا و«دراجات الصالات المغلقة» في هونغ كونغ. وقال أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات نائب رئيس الاتحاد الدولي:

إن المكتب التنفيذي للاتحاد القاري قرر تقديم مزيد من الدعم للاتحادات الوطنية الأعضاء، بقيمة 160 ألف دولار، لتطوير المستوى الفني للحكام والمدربين في كل من الهند ونيبال وإندونيسيا وأوزبكستان، وجمهورية كوريا، وماليزيا وهونغ كونغ وتايلاند، وكازاخستان والفلبين.

وأضاف: يعمل الاتحاد الآسيوي بشكل مستمر من خلال التواصل مع الأعضاء لتقديم الأفضل للرياضة في القارة، والتي أصبحت تحقق الإنجازات اللافتة في مختلف البطولات المقامة، سواء من الناحية التنظيمية أو النتائج.

وأوضح الشعفار، الذي ترأس أيضاً اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للدراجات في ماليزيا، أنه تقرر خلال الجمعية انضمام دولة بوتان إلى عضوية الاتحاد الآسيوي ليصل عدد الاتحادات الأعضاء إلى 45 اتحاداً وطنياً ويصبح أكبر الاتحادات القارية للدراجات في العالم.

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