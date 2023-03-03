مدفيديف يقصي ديوكوفيتش ويبلغ نهائي "تنس دبي"

المصدر: دبي-عدنان الغربي- تصوير- دينيس ملاري

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بلغ الروسي دانيل مدفيديف المصنف سابعا عالميا نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بعدما أقصى، مساء اليوم، الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا من نصف نهائي البطولة وتغلب عليه بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و 6-4.

واحتاج اللاعب الروسي إلى ساعة واحدة و 36 دقيقة لإقصاء ديوكوفيتش الذي يحمل في سجله 5 تتويجات في بطولة دبي للتنس، وضرب مدفيديف موعدا في المباراة النهائية، غدا، مع مواطنه أندري روبليف المصنف السادس عالميا وحامل اللقب الذي تأهل مساء اليوم على حساب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف 16 عالميا بعدما تغلب عليه بمجموعتين دون رد 6-3 و7-6 في ساعتين ودقيقة واحدة.

وهذه المرة الأولى في تاريخ بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي يلتقي فيها لاعبان روسيان في المباراة النهائية منذ انطلاقتها في 1993.

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