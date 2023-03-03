مشاركة واسعة في اليوم الرياضي الوطني بنادي دبا الفجيرة

المصدر: دبا – البيان

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نظم نادي دبا الفجيرة الرياضي الثقافي، طوال اليوم، فعالية اليوم الرياضي الوطني، بمشاركة واسعة من شرائح مجتمع مدينة دبا من مختلف الأعمار والجنسيات تحت شعار الإمارات تجمعنا، حيث فتح النادي ملاعبه للجميع منذ الصباح الباكر وحتى المساء لممارسة الرياضة في مختلف الألعاب.

وشارك في فعالية اليوم الرياضي قيادات وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبون والأطقم الفنية والإدارية، إضافة لعدد من مدارس المدينة ورياض الأطفال والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وغيرها من المؤسسات وأولياء أمور لاعبي النادي والأفراد.

واشتملت فعالية اليوم الرياضي الوطني على منافسات رياضية في ألعاب كرة القدم والسباحة وتنس الطاولة، خلافاً لألعاب ترفيهية وترويحية أخرى مستمدة من التراث الشعبي الإماراتي، تجسيداً لوحدة التلاحم بين كافة شرائح وأطياف وفئات المجتمع بدولة الإمارات التي تجمع كل تلك الثقافات المتعددة على أرضها بمحبة وسعادة، تعزيزاً لشعار اليوم الوطني «الإمارات تجمعنا».

من جانبه أكد أحمد سعيد الظنحاني رئيس نادي دبا الرياضي الثقافي، أن اليوم الرياضي الوطني تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، يعكس وحدة التلاحم والتعاون بين مختلف الجنسيات والشعوب، وهو يوم مميز لكل رياضي على أرض دولتنا، وعلينا الاستمتاع ومشاركة أفراد أسرتنا ومؤسساتنا ونشر ثقافة الرياضة بينهم، تأكيداً على أهميتها على صحة وجسم الإنسان لاتخاذها نمطاً يومياً في حياة الفرد.

وثمنت لطيفة خميس العبدولي رئيسة لجنة الرياضة النسائية، دور المرأة الرياضية في قيادة الحياة بتربية الأجيال القادمة وتحقيق الإنجازات لبلدها، مشيرة إلى نماذج عديدة من السيدات اللائي حققن إنجازات رائعة رفعن بها علم دولة الإمارات في المحافل الدولية المختلفة.

وتوجه عبدالله أحمد عبدالله الظنحاني المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بنادي دبا الرياضي الثقافي، بالشكر للمشاركين في الفعالية الوطنية الرياضية الكبيرة التي استضافتها ملاعب النادي طوال اليوم احتفالاً باليوم الرياضي الوطني، موضحاً أن أبواب نادي دبا ستظل مفتوحة دائماً لمجتمع المدينة طالما أن الهدف دوماً هو مجتمع صحي ومعافى.

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