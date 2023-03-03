رئيس اتحاد الشراع يزور جناح نادي دبي للرياضات البحرية بمعرض القوارب

المصدر: دبي - البيان

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زار الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث جناح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في معرض دبي العالمي للقوارب 2023 والذي تستضيفه واجهة «دبي هاربور» ويختتم فعالياته الأحد.

واطلع الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان على مشاركة النادي وجهوده في تطوير ونشر الرياضات البحرية. كما اطلع على إطلاق مصنع فيكتوري زورق (في تي أكس 34) الذي يتسع لستة أفراد ويجمع بين أسلوب السرعة وطابع الفخامة في قوارب النزهة إلى جانب أنظمة الإبحار الحديثة والترفيه.

وتعرف من محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية على جوانب مشاركة النادي وأهم ما يعرض في الجناح الذي يضم زورق فريق فيكتوري - فورمولا - والذي حقق أخيراً برونزية الجولة الافتتاحية في بطولة العالم في بحيرة تابا الإندونيسية وأيضاً جهود إدارة الفيكتوري في صناعة المحركات وتطوير أدائها.

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