استعراض حر في «دبي هاربور» الليلة

المصدر: (دبي - البيان)

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ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اليوم في «دبي هاربور»، منافسات العرض الليلي للدراجات المائية «هايدروفويل» و«الاستعراض الحر»؛ إحدى فئات بطولة الإمارات الدولية هذا العام.

وتجمع المنافسات اليوم ابرز نجوم رياضة الدراجات المائية يتقدمهم بطل العالم في الاستعراض الحر.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد نظم العرض الليلي للمرة الأولى خلال منافسات بطولة العالم للدراجات المائية 2017 في شاطئ «كايت بيتش» وأطلق بعد ذلك العرض الليلي وللمرة الأولى عام 2019 في قناة دبي المائية ثم أقيم للمرة الثانية عام 2022.

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