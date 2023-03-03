ديوكوفيتش وروبليف إلى نصف نهائي «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، والروسي أندريه روبليف، المصنف السادس، وحامل اللقب، نصف نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس، المقامة حالياً على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2.9 مليون دولار.

وتمكن ديوكوفيتش، الذي توج بلقب بطولة دبي 5 مرات سابقة، من الوصول إلى المربع الذهبي، بعدما تغلب على البولندي هوبرت هوركاش المصنف 11 عالمياً، بمجموعتين ٦-٣ و٧-٥ في ساعة واحدة و23 دقيقة، ليضرب موعداً، اليوم، مع الروسي دانييل مدفيديف الفائز على الكرواتي بورنا تشوريتش الثامن ٦-٣ و٦-٢ .

وغاب ديوكوفيتش عن ملاعب الكرة الصفراء، منذ فوزه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، يناير الماضي، من أجل التعافي من إصابة في فخذه اليسرى، ويبدو أنه استعاد كامل جاهزيته، حيث ظهر بأداء قوي، خاصة في المجموعة الأولى، التي حسمها في 35 دقيقة.

من جهته، ضمن روبليف عبوره إلى نصف النهائي، بتغلبه على الهولندي بوتيك فان زاندشولب، المصنف 33 عالمياً، بمجموعتين دون رد، بواقع ٦-٣ و٧-٦، في ساعة و55 دقيقة، وعانى روبليف كثيراً قبل أن يحسم المجموعة الثانية، بفضل شوط كسر التعادل ٧-٣.

ويلتقي حامل اللقب اليوم، مع الألماني ألكسندر زفيريف المصنف 16 عالمياً، الذي أطاح بالإيطالي لورنتسو سونيغو، المصنف 67، بفوزه عليه ٧-٥ و٦-٤، في ساعة واحدة و53 دقيقة.

وقال روبليف عن خصمه في نصف النهائي زفيريف: «لم أتغلب عليه أبداً في جولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، لذا، آمل أن أتمكن من تقديم أداء جيد، والوصول إلى النهائي. لن تكون مباراة سهلة أبداً، فزفيريف لاعب متمكن، ويجعل الأمور معقدة على الخصوم».

منافسات الزوجي

وبلغ الثنائي المصنف الثالث البريطاني لويد جلاسبول، وشريكه الفنلندي هاري هيليوفارا، نصف نهائي منافسات زوجي الرجال، بعد تغلبهم على الثنائي الهندي يوكي بهامبري وساكث مينيني.

وتطلب الأمر من الثنائي جلاسبول وهليوفارا 58 دقيقة فقط، لتأمين انتقالهما إلى نصف النهائي، بفوز مقنع بنتيجة ٦-٢، ٦-٢.

وفي مباراة ربع النهائي الثاني، تفوق الثنائي الأمريكي ماكسيم كريسي والفرنسي وفابريس مارتن، على الثنائي الهولندي روبن هاس وماتوي ميدلكوب، بنتيجة ٦-٤ و٦-٣.

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