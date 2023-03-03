انطلاق الجولة الآسيوية للتيك بول في دبي للمرة الأولى بالمنطقة

المصدر: دبي-البيان

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انطلقت صباح أمس منافسات «الجولة الآسيوية للتيك بول» التي تستضيفها دبي لأول مرة في الشرق الأوسط، وتقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتستمر حتى بعد غدٍ، في حديقة برج بارك بجوار برج خليفة.

وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وتحدث خلاله علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي وغابور فيليجي مدير الأعمال التجارية والفعاليات في الاتحاد الدولي للتيك بول (في تيك)، وخالد العلي سفير رياضة التيك بول في الشرق الأوسط، واللاعبة المجرية المحترفة ليا فاساس بطلة العالم مرتين، وعادل ناجومانوف الرئيس التنفيذي ومالك مؤسسة فان كيبرز المنظمة للبطولة، ويشارك في البطولة 81 رياضياً ورياضية من 16 دولة ضمن ثلاث فئات هي الزوجي للرجال والزوجي للسيدات والزوجي المختلط.

إضافة مهمة

وقال علي عمر: «البطولة تشكل إضافة مهمة للفعاليات الرياضية السنوية في دبي ونحن لا نكتفي بتنظيم مئات الفعاليات، بل نحرص على إضافة كل جديد وتنويع الرياضات من خلال علاقاتنا المتميزة والمتواصلة مع المنظمين في مختلف الرياضات بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من مختلف الجنسيات، كما أنها تخدم أهداف مجلس دبي الرياضي في تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الرياضة».

وقالت ليا فاساس: «سعيدة بالتواجد في دبي والمشاركة في هذه البطولة التي تقام بجوار أشهر وأعلى برج في العالم وهو برج خليفة، وأتمنى أن أساهم بنشر هذه الرياضة وجذب جماهير جديدة وأن أحصل على ميداليتين في هذه البطولة، أمارس لعبة تيك بول منذ 4 سنوات وكنت ألعب كرة القدم قبلها».

وقال عادل ناجومانوف: «سعادتنا كبيرة بنجاح جهودنا في جذب هذه البطولة إلى الشرق الأوسط لأول مرة وتم اختيار دبي لأنها أفضل مكان للانطلاقة، واسم دبي يساهم في نجاح أي حدث عالمي يقام فيها».

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