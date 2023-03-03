الصين بطل «دولية فزاع لألعاب القوى»

المصدر: دبي - البيان

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فاز منتخب الصين بصدارة الترتيب العام لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم، ليحرز لقب النسخة الـ14 «الجائزة الكبرى دبي 2023». وحقق لاعبو المنتخب الصيني 102 ميدالية «42 ذهبية و36 فضية و24 برونزية»، وجاء منتخب أوكرانيا في المركز الثاني برصيد 24 ميدالية «11 ذهبية و5 فضيات و8 برونزيات»، وتلاه في المركز الثالث المنتخب الأوزبكي برصيد 26 ميدالية «9 ذهبيات و7 فضيات و10 برونزيات».

وحصد منتخب الإمارات 6 ميداليات؛ بواقع ذهبيتين لمحمد القايد وخالد المرزوقي، وفضيتين لمريم الزيودي وإنصاف النعيمي، وبرونزيتين لنورة الكتبي ومريم الزيودي. وشهدت البطولة تحطيم 7 أرقام عالمية و40 رقماً قارياً «22 رقماً آسيوياً و3 أرقام أوروبية، و12 رقماً أفريقياً، و3 أرقام أمريكية». وواصل السويسري مارسيل هوك نجم دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو، الحائز على 4 ذهبيات في مسابقات 800 متر و1500 متر و5000 متر والماراثون على الكراسي المتحركة، تفوقه وكرر مشهد النسخة الماضية بتحطيم الرقم العالمي في 5000 متر.

مشاركة قياسية

وأكد ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة أن المشاركة القياسية في هذه النسخة، والتي بلغت نحو 700 لاعب من 66 دولة، تؤكد ثقة العالم في الإمارات، نظراً لسمعتها العالمية، وحرص المنتخبات على المشاركة في بطولات فزاع التي فاقت شهرتها القارات، خاصة وأنها هذه النسخة مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024». وأشار إلى أن تحطيم 7 أرقام عالمية و40 رقماً قارياً يؤكد قوة المنافسة في بطولات فزاع.

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