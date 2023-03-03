عبدالله المري يشهد «سباق نايف المجتمعي»

المصدر: دبي - البيان

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شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، انطلاق فعاليات سباق نايف المجتمعي 2023، الذي نظمته مبادرة الروح الإيجابية بالتعاون مع مركز شرطة نايف ومجلس دبي الرياضي، والشركاء الاستراتيجيين، وذلك بحضور اللواء طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، وعدد من الضباط والمسؤولين. وانطلقت فعاليات السباق، الذي شارك فيه 585 متسابقاً، وبلغت مسافته 3 كم، من أمام فندق ديرة حياة ريجنسي، وصولاً إلى خط النهاية أمام مركز شرطة نايف.

وأشاد معالي القائد العام بفعاليات السباق ومستوى المشاركة، مؤكداً أهمية دور المبادرات الرياضية المجتمعية الهادفة إلى تعزيز العلاقة ما بين الشرطة والمجتمع والعمل على إسعاده، شاكراً الإدارة العامة لحقوق الإنسان ومركز شرطة نايف، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ممثلة بفريق مبادرة الروح الإيجابية، وشركاء النجاح في المبادرة، وكل من أسهم في إنجاح السباق، متمنياً للجميع التوفيق.

إشادة

من جانبه، أشاد اللواء طارق تهلك بدور المبادرة في تحقيق المؤشرات المجتمعية والأمنية، وتفعيل الدور الرياضي في إطار العمل المجتمعي لشرطة دبي، وتحقيق أعلى معدل من النجاح في الشراكة الوطيدة مع المؤسسات والجهات المختلفة لإنجاح مبادرات شرطة دبي، شاكراً لجميع المشاركين بالمبادرة دورهم، متمنياً استمرارية مثل هذه المبادرات التي تخدم في واقعها أفراد المجتمع.

ومن ناحيته، أكد العميد علي خلفان المنصوري سعي مبادرة الروح الإيجابية إلى توثيق العلاقة ما بين الشرطة والمجتمع، وذلك من خلال المبادرات العديدة التي تطلقها سنوياً بتوجيهات من معالي القائد العام لشرطة دبي.

وقال العميد المنصوري إن مبادرة الروح الإيجابية تسير وفق خطة مدروسة في إطار العمل المجتمعي، بهدف تحقيق المؤشرات الأمنية، خاصة في ما يتعلق بانخفاض مؤشر معدل الجريمة بالمجتمع وإشراكه بالفعاليات، وخلق نوع من التقارب بين الشرطة والمجتمع، شاكراً للجميع دورهم في إنجاح المبادرة.

تكريم

وفي ختام السباق، كرمت القيادة العامة لشرطة دبي الشركاء الاستراتيجيين في إنجاحها، والمتمثلة في مستشفى آدم فيتال، واتحاد الإمارات لألعاب القوى، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومجلس دبي الرياضي، ومجلس تمكين أصحاب الهمم، ومجلس الرياضيين، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وفندق حياة ريجنسي دبي. الجدير بالذكر أن مبادرة الروح الإيجابية وبالتعاون مع مراكز الشرطة والشركاء الاستراتيجيين قد حققت الكثير من النجاحات على المستوى الرياضي في إطار دورها المجتمعي.

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