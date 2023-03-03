560 لاعباً في «أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» بمصر

المصدر: القاهرة - وام

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تنطلق اليوم منافسات البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بالبدلة وبدون البدلة، وذلك لأول مرة في مصر ويستضيفها مجمع الصالات المغطاة في العاصمة الإدارية الجديدة على مدار يومي الثالث والرابع من مارس الجاري.

تأتي هذه البطولة بتنظيم من رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، وبالتعاون مع شركة ( FIT CLUB GROUP)، وتحت مظلة وزارة الشباب والرياضة المصرية.

وتم إغلاق باب التسجيل مساء السابع والعشرين من فبراير الماضي وقام بالتسجيل 560 لاعباً ولاعبة يمثلون 45 أكاديمية من 25 دولة حول العالم في مختلف الفئات من البراعم وحتى الأساتذة. وخصصت اللجنة المنظمة للبطولة منافسات اليوم الأول للبراعم والأشبال والأساتذة، أما اليوم الثاني فيتنافس فيه المحترفون والهواة، إذ تشهد البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو إقبالاً كبيراً من اللاعبين المصريين والذين وصل عددهم إلى أكثر من 360 لاعباً ولاعبة، برغم أنها البطولة الأولى التي تنظمها ( AJP ) في جمهورية مصر العربية، ضمن سلسلة بطولاتها حول العالم والتي تزيد عن 200 بطولة، الأمر الذي يعكس الشغف الكبير لرياضة الجوجيتسو في الآونة الأخيرة في مصر.

وتشارك في هذه البطولة، أسماء عالمية بارزة في رياضة الجوجيتسو منهم لياندرو ماريو، ومؤيد بركات، وأندرياس رودريجيس، وشون جولسبي بالإضافة إلى أنا رمنيفا وديانا تشييرا. وقد اختير مجمع الصالات المغلقة، مسرحاً لمنافسات البطولة على مدار يومين، لجاهزية هذا الصرح الرياضي الضخم الذي استقبل بطولات رياضية عالمية سابقة، إذ يتسع المبنى لما يقارب 7 آلاف متفرج، كما أنه مزود بكافة المرافق والخدمات اللازمة لإخراج الحدث في أفضل صورة، وبما يتناسب مع مستوى البطولة العالمي.

محطة مهمة

وقال طارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: «سعادتنا كبيرة بانضمام بطولة مصر الوطنية للجوجيتسو إلى سلسلة بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ( AJP) حول العالم، ونتطلع إلى نجاحها بالتعاون مع شركائنا فيها، في ظل تقدم أكثر من 360 لاعباً ولاعبة مصرية للتسجيل من أجل المشاركة في المنافسات، ضمن حوالي 560 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم الأمر الذي يعطي مؤشراً على اتساع قاعدة ممارسة اللعبة في مصر ودخولها على الخط لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، ونترقب حضور الجمهور ليستمتع بالنزالات الحماسية المقامة في مجمع الصالات المغلقة بالعاصمة الإدارية الجديدة».

وأضاف: «تمثل هذه البطولة محطة مهمة لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إذ إنها تدعم تطوّر رياضة الجوجيتسو، وتساهم في نشر قيمها داخل المنطقة العربية وخارجها، وهنا أتوجه بالشكر إلى عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، لدعمه وتوجيهاته ومتابعته الحثيثة لكل برامج الرابطة، وتعليماته المستمرة بتوسيع نطاق تنظيم البطولات في مختلف قارات العالم، بما يعزز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو، وأكبر مطور لتلك الرياضة في العالم».

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