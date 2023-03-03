70000 مشارك في فعاليات اليوم الرياضي الوطني

المصدر: دبي - البيان

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نظمت اللجنة الأولمبية الوطنية بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة في مقر نادي شباب الأهلي فرع النهدة بدبي، الفعالية الرئيسة للنسخة الثامنة من اليوم الرياضي الوطني بإمارة دبي، بمشاركة مجتمعية كبيرة شهدت وجود مختلف الفئات العمرية وعدد من الشخصيات العامة والرياضية ووسائل الإعلام.

وتجاوز عدد المشاركين المسجلين في نهاية النسخة الثامنة على الموقع الإلكتروني لليوم الرياضي الوطني 70000 مشارك في 500 فعالية توزعت على مختلف إمارات الدولة.

وبدأت الفعالية بمسيرة للمشي من المدخل الرئيسي للنادي بمشاركة الفرقة الموسيقية لشرطة دبي، حيث تقدم المسيرة كل من سعيد عبدالغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، والمهندس الشيخ سالم القاسمي، رئيس الفريق التنفيذي لليوم الرياضي الوطني عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، والمهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية للشؤون الإدارية والمالية، واللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وعنتر مرزوق، مدير أكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم.

كما تم زراعة شجرة الغاف في مقر النادي على هامش الفعالية وتفعيل مبادرة جديدة من نوعها تتمثل في جمع الملابس الرياضية المستعملة، دعماً لأهداف عام الاستدامة الذي تتبنى مفهومه النسخة الثامنة من الحدث بمجموعة مختلفة من الأنشطة والفعاليات.

كما شهدت الصالة الرياضية بنادي شباب الأهلي مجموعة من الأنشطة والفعاليات لطلبة المدارس، حيث تضمنت عروضاً للياقة البدنية ومباريات لكرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة، كما فاز فريق اللجنة الأولمبية بكأس اليوم الرياضي الوطني بمسابقة كرة القدم.

وعلى هامش فعاليات اليوم الرياضي الوطني بمقر نادي شباب الأهلي قدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والعديد من مزودي الخدمات الصحية مجموعة من الفحوصات والإرشادات للمشاركين مع توزيع الكتيبات التوعوية التي تبرز سبل الوقاية من الأمراض المختلفة.

اهتمام واسع

وقال سعيد عبدالغفار حسين: «يعبر اليوم الرياضي الوطني عن الاهتمام الواسع بترسيخ الثقافة الرياضية في المجتمع بما يتماشى مع توجهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تعزيز حضور الرياضة كواحدة من أبرز عوامل القوة الناعمة، إضافة إلى العمل على تحويل الرياضة لأسلوب حياة وتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة مختلف الرياضات».

وتابع: «يؤكد اليوم الرياضي الوطني قدرة القطاع الرياضي على القيام بدور فعال في دعم الالتزام بالتوجهات الحكومية عبر التشجيع على الممارسات المستدامة وتوعية الرياضيين ومختلف فئات المجتمع بأهمية الاستدامة وسبل تعزيز الالتزام بها انطلاقاً من النشاطات الرياضية اليومية، إضافة إلى ترسيخ التعاون الفعال بين مؤسسات القطاع الرياضي والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بهدف المساهمة في الارتقاء بالقطاع الرياضي».

من جانبه أكد العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية ورئيس اتحاد الشرطة الرياضي، أن وزارة الداخلية تحرص على المشاركة الفاعلة في اليوم الوطني الرياضي الذي يقام هذا العام بشعار «الإمارات تجمعنا».

وقال إن اتحاد الشرطة الرياضي المسؤول عن تنظيم الفعاليات الرياضية بوزارة الداخلية يعمل على تنظيم فعاليات موسمية ويخصص هذا اليوم ليكون احتفالاً بالرياضة في جميع قطاعات الوزارة والقيادات العامة للشرطة من خلال تنظيم الورش والمحاضرات والفعاليات الرياضية، التي تتناسب مع هذا اليوم وللتذكير بأهمية الرياضة في حياة المنتسبين وتعزيز قدراتهم وكفاءتهم الجسدية والنفسية، مشيراً إلى أن اتحاد الشرطة الرياضي يعمل على تعزيز العلاقات والشراكات مع كل المؤسسات والاتحادات الرياضية بالدولة في سبيل إنجاح هذا اليوم الوطني.

وعبر ناصر خميس المري مدير إدارة الفعاليات المحلية في مجلس أبوظبي الرياضي، عن فخر المجلس بالمشاركة في اليوم الرياضي الوطني، من أجل تحقيق الأهداف السامية للحدث الوطني الكبير، الذي يرسخ مبدأ «الرياضة للجميع»، من خلال الرياضات المجتمعية، ورياضات اللياقة البدنية، والتحديات المختلفة، التي تشهد مشاركة كل فئات المجتمع، وطلبة المدارس بمختلف المراحل التعليمية.

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