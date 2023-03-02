56 فعالية بالفجيرة في اليوم الرياضي الوطني

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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نجحت اللجنة المنظمة لليوم الرياضي الوطني في الفجيرة، في إخراج فعالية النسخة الثامنة في أبهى حلة، وأقيمت الفعالية بدعم ورعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتقدم حضور الفعالية شريف حبيب العوضي رئيس اللجنة المنظمة في الفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو، وعبد العزيز بوهندي المستشار بالهيئة العامة للرياضة، وناصر اليماحي رئيس نادي الفجيرة، ومحمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وعدد من القيادات الرياضية ومديري الدوائر الحكومية والمؤسسات.

وانطلقت فعاليات اليوم الرياضي منذ الصباح الباكر، من أمام كورنيش الفجيرة، الذي شهد مسيرة للمشي، امتدت لأكثر من 4 كيلومترات، واستمرت حتى شاطئ المظلات في أجواء رائعة، امتزجت فيها السعادة بالطاقة الإيجابية لجميع المشاركين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، ما عكس أهداف اليوم الرياضي الوطني، وشعار الإمارات تجمعنا.

وشملت احتفالية اليوم الرياضي بإمارة الفجيرة، تنظيم 56 فعالية رياضية، تضمنت 38 نشاطاً رياضياً متنوعاً، بمشاركة 48 هيئة ودائرة اتحادية ومحلية، والنوادي الرياضية الثقافية والمجتمعية والجاليات في 42 موقعاً مختلفاً في إمارة الفجيرة.

وأعرب شريف حبيب العوضي رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادته بالحالة الإيجابية التي شهدتها النسخة الثامنة من الحدث، والتي بدت واضحة على جميع المشاركين، من خلال تعاون الجميع لإنجاح الحدث الرياضي، وأكد أن ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة، ستبقى أهم الأولويات التي تحرص على تحقيقها قيادتنا الرشيدة، من خلال ما تقدمه من دعم لا محدود، ومبادرات وبرامج كان لها بالغ الأثر في نشر الوعي المنشود بأهمية الرياضة.

وقال الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، أن اليوم الوطني الرياضي، يسهم في تعزيز حضور الرياضة في المجتمع، وتشجيع جميع أفراده على ممارسة مختلف الرياضات، بما يتماشى مع توجهات قيادتنا الرشيدة، وأضاف أن ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة، ستبقى أهم الأولويات التي نحرص في اتحاد الإمارات للتايكواندو على تحقيقها، وبهذه المناسبة نجدد شكرنا لقيادتنا الرشيدة، من خلال ما تقدمه من دعم مستمر، وتسخير الإمكانات والمبادرات والبرامج التي كان لها بالغ الأثر في نشر الوعي المنشود بأهمية الرياضة، وترسيخ الثقافة الرياضية.

واحتفل مجمع زايد الرياضي، التابع للهيئة العامة للرياضة باليوم الرياضي الوطني بالمناسبة، بحضور عبد العزيز بوهندي المستشار بالهيئة العامة للرياضة، وموظفي الهيئة وطلاب وطالبات المدارس والعاملين في الصالة الرياضية، بهدف تمكين وتحفيز كافة أفراد المجتمع لممارسة الرياضة.

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