الإمارات تطلب استضافة «آسيوية الشطرنج للهواة»

المصدر: دبي - البيان

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تقدم اتحاد الإمارات للشطرنج برئاسة تريم مطر تريم بملف متكامل إلى الاتحاد الآسيوي للعبة لطلب استضافة بطولة آسيا للهواة في أغسطس المقبل، وتم تقديم الملف الإماراتي، على هامش اجتماع الجمعية العمومية (كونغرس) الاتحاد الآسيوي الذي عقد في أبوظبي.

من جانب آخر عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي نائب الرئيس، بحضور عبد الكريم حسن المرزوقي الأمين العام، وناصر عبد الله بن عامر، الأمين العام المساعد، وسلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني ومشعل موسى آل بركت نائب رئيس الجهاز الفني.

وكان ملف استضافة البطولة الآسيوية للهواة ضمن أبرز الملفات على طاولة مجلس إدارة الاتحاد، الذي ناقش طلب التقديم وتوقيت الحدث، كما ناقش التقارير الفنية والإدارية، والمالية، وعرض الجهاز الفني برئاسة سلطان الطاهر هذه التقارير، وتم اعتماد نتائج بطولة الإمارات للشطرنج السريع.

كما استعرض الاجتماع الترشيحات المقررة لعدد من المدربين العالميين لتدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة، بعد مخاطبة الهيئة العامة للرياضة بشأن التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب.

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