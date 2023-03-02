38 نزالاً في «الفنون القتالية المختلطة» للناشئين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، عن مواصلة الاستعدادات لتنظيم بطولة الفنون القتالية المختلطة الرابعة للناشئين، والثانية في الموسم الحالي، حيث ستقام على مدى يومي السبت والأحد المقبلين، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الجنسيات.

وتؤكد مستويات الإقبال على المشاركة في هذه النسخة من البطولة، تنامي شعبية رياضة الفنون القتالية المختلطة على مستوى الدولة، وتستضيف البطولة 38 نزالاً قوياً لمتنافسين ينتمون إلى مختلف الفئات الوزنية، لتشكل إضافة مهمة لأجندة الفعاليات الرياضية التي تقام في العاصمة أبوظبي.

وقال محمد بن دلموك الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة لدى الاتحاد: «تكمن أهمية هذه البطولة، في تمهيد الطريق لاستضافة بطولة العالم للناشئين للفنون القتالية المختلطة في شهر أغسطس المقبل، وهو الاستحقاق الذي يحظى باهتمام عالمي كبير، كونه يجمع نخبة الرياضيين الطامحين إلى تحقيق اللقب العالمي الأغلى على صعيد الرياضة».

هدف

وأضاف: «نطمح إلى تأسيس منتخب قوي قادر على المنافسة في أكبر المحافل العالمية، حيث تسهم مثل هذه البطولات في استقطاب المواهب المواطنة الساعية إلى التطور، ولديها الرغبة والطموح في تمثيل الدولة، وحمل علمها إلى منصات التتويج».

وأشاد الظاهري بالإقبال المتزايد على المشاركة في البطولة، ما يؤكد نجاح الخطط والاستراتيجيات التي يرسمها الاتحاد على صعيد نشر الرياضة، وتوسيع قاعدة الممارسين في جميع المراحل السنية.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن أجندة بطولة الفنون القتالية المختلطة الرابعة للناشئين، تتضمن مجموعة من النزالات القوية لعدد من اللاعبين الأبرز على الساحة المحلية، مثل حمدان البلوشي، وسلطان الغصين، وعلي اليعربي، وراشد آل ثاني، وزايد الحمادي، وزايد الضباري، وعبد الله التميمي.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة، الجاهزية التامة لاستضافة النزالات في مبادلة أرينا، وفقاً لأعلى المعايير التنظيمية والاحترافية، ومشاركة أطقم تحكيمية على أعلى مستوى.

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