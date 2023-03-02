منتخب الجودو يبدأ مشوار «طشقند غراند سلام»

المصدر: طشقند - البيان

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يشارك منتخبنا الأول للجودو في بطولة «طشقند غراند سلام»، التي تنطلق اليوم وينظمها اتحاد أوزبكستان للجودو، بإشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وتشهد البطولة مشاركة 369 لاعباً ولاعبة من 50 دولة، منها 5 دول عربية؛ هي الإمارات، السعودية ،مصر، الجزائر، ولبنان.

ويترأس بعثة منتحبنا ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي، وتضم 3 لاعبين ولاعبات؛ هم اللاعبة باتسو ألتان (لوزن تحت 57 كجم)، واللاعبان تلال شفيلي (لوزن تحت 66 كجم)، وجريجوري أرام (لوزن تحت 90 كجم).

وتشهد الجولة الافتتاحية إقامة تصفيات الوزن الخفيف بمشاركة اللاعبة باتسو ألتان، حيث تشارك 29 لاعبة من أبرز المصنفات على مستوى العالم في سباق التأهل لأولمبياد 2024 في باريس.

وعلى مستوى الرجال، يخوض لاعبنا تلال شفيلي مباراته الأولى ضمن الدور التمهيدي لوزن تحت 66 كجم، الذي يضم 30 لاعباً، ويشارك جريجوري أرام في تصفيات مجموعته لوزن تحت 90 كجم يوم الأحد القادم في ختام مباريات البطولة.

على جانب آخر، يبدأ منتخب الجودو للشباب اليوم مشاركته في البطولة العربية بقطر، وتقام البطولة بمشاركة 13 دولة.

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