مركز الفجيرة يطلق قواعد ولوائح تنظم رياضة المغامرات

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز المغامرات بإمارة الفجيرة إطلاق قواعد ولوائح جديدة لتنظيم الرياضات والمغامرات الخارجية في الإمارة، والتي تهدف إلى خلق بيئة آمنة للشركات والأفراد من محبي المغامرات في المنطقة.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي عقده المركز بفندق ومنتجع البحر، بحضور عمرو زين الدين، مدير مركز مغامرات الفجيرة، وعلي الظنحاني، ممثل فريق البحث والاستكشاف، ومانع الصريدي، من قسم التصاريح والتفتيش، وباول أوليفر، مدير شركة أبسلوت للمغامرات والمعايير العالمية.

وتهدف اللوائح الجديدة إلى ضمان ممارسة الرياضات والمغامرات الخارجية بطريقة مسؤولة وآمنة، وأن يكون جميع المشاركين على دراية بالمخاطر المترتبة على ذلك.

وقال زين الدين: «نحن ملتزمون بتعزيز سياحة المغامرات في الفجيرة، وفي الوقت نفسه نريد التأكد من أنها تتم بطريقة مسؤولة وآمنة، وبمعايير تتناسب مع بيئة الفجيرة المتنوعة، وستساعدنا هذه اللوائح على تحقيق هذا الهدف من خلال توفير إطار واضح للشركات والأفراد المشاركين في الرياضات الخارجية والمغامرات».

وتابع: «نتطلع لإطلاق هذه اللوائح الجديدة، ونعتقد أنها ستساعدنا على مواصلة نمو وتطوير صناعة السياحة المغامرة في الفجيرة، واللوائح تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة والرياضات الخارجية والمغامرات، بما في ذلك تسلق الصخور، والمشي لمسافات طويلة، وأكثر من ذلك، وتحدد المعايير الأمنية التي يجب تلبيتها، بما في ذلك استخدام المعدات الصحيحة ووجود مدربين ومرشدين مؤهلين ومعتمدين من مركز الفجيرة للمغامرات».

ولفت إلى أن مركز مغامرات الفجيرة يعد رائداً في سياحة المغامرات في المنطقة، مع إطلاق هذه اللوائح الجديدة، ويأمل المركز في خلق بيئة أكثر أماناً لجميع الذين يشاركون في المغامرات في الفجيرة، وتقليل المخاطر، وخلق شبكة مستدامة في المنطقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز