منتخبات الغولف تستعد لـ«خليجية البحرين»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يضع منتخبا غولف الإمارات للرجال والشباب، اللمسات الأخيرة قبيل استحقاق مشاركة المنتخبين في البطولة الخليجية للرجال الـ25 والـ14 للشباب والتي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة في الفترة من 4 وحتى 9 مارس الحالي في ملاعب النادي الملكي للغولف بالرفاع فيوز. ويواصل المنتخبان تدريباتهما اليومية المكثفة، من أجل التأقلم على تحديات التضاريس المختلفة للملاعب سواء على صعيد الضربات الطويلة باتجاه مسالك الحفر، أو على صعيد الضربات القصيرة باتجاه الحفر.

وتمثل مرحلة الإعداد الحالية الختامية، مرحلة من خطة عمل طويلة اعتمدها اتحاد الإمارات للغولف لهذه المجموعة من اللاعبين، سواء على صعيد التجمعات الدورية المنتظمة التي استهلت منذ نهاية الموسم الماضي، أو على صعيد الدفع بالنجوم الشابة للمشاركة في بطولات عربية إقليمية، ومن أبرزها كأس ايزنهاور «فرنسا» في سبتمبر الماضي، وكأس نومورا «مانيلا» بمشاركة منتخب الشباب، والبطولتين العربيتين لقواعد اللعبة في «تونس» أكتوبر الماضي، ثم البطولة العربية الـ41 للرجال في تونس نوفمبر 2022.

التزام

من جهته أشاد اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، بالالتزام والحماس الذي يبديه لاعبو المنتخبات الوطنية في مراحل الإعداد الختامي قبيل المشاركة في خليجية البحرين، موضحاً أن جميع اللاعبين على قدر الثقة بتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة في منصات التتويج، وخصوصاً أن اتحاد اللعبة كان حريصاً منذ الموسم الماضي على تنظيم تجمعات دورية منتظمة للوقوف على جهوزية اللاعبين واللاعبات بجميع الفئات وفي شتى المراحل السنية، ومنها التوجه في يوليو الماضي إلى معسكر خارجي في المغرب شهد مشاركة 32 لاعباً ولاعبة.

وأضاف: أخذ الاتحاد على عاتقه ومن توجيهات معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد في الاستحقاقات الكبيرة التي رافقت الصيف الماضي الدفع بعناصره الشابة، وعودة عدد من نجوم اللعبة السابقين ومنهم سيف ثابت وخليفة المسعود. وأضاف: يعمل الاتحاد بخطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى خلق جيل جديد من اللاعبين واللاعبات، وخصوصاً أن منتخبات الشباب والناشئين والفتيات تمثل مستقبل الغولف الإماراتي. واختتم: مثلت المشاركات العربية والقارية الأخيرة خير استعداد للاعبي ولاعبات الدولة للمشاركات المقبلة، وهو ما نتطلع إلى تحقيقه على صعيد منتخباتنا وبمراحلها كافة للبنين والبنات.

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