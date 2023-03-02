القايد يخطف ذهبية الكراسي المتحركة «في دولية فزاع»

المصدر: دبي - البيان

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أهدى محمد القايد بطلنا البارالمبي منتخبنا الذهبية الأولى في اليوم الثالث لدولية فزاع لألعاب القوى لأصحاب الهمم «الجائزة الكبرى – دبي 2023»، التي يشارك فيها 700 لاعب ولاعبة من 66 دولة المؤهلة للنسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

وحل القايد في المركز الأول في سباق 400 متر على الكراسي المتحركة رجال الفئة تي 34، حيث كانت الإثارة عنوان المسابقة، تاركاً المركز الثاني والميدالية الفضية لمنافسه التونسي وليد كتيلة، فيما ذهب المركز الثالث إلى الكندي أوشن سمينك.

وحلقت بطلتنا مريم الزيودي بفضية دفع الجلة «سيدات» الفئة أف 40، فيما كان المركز الأول من نصيب الجزائرية نورهين الحاج، بينما ذهب المركز الثالث إلى الأوزبكية مدينة موكتوروفا.

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ورفع منتخبنا حصيلته إلى 5 ميداليات ملونة «ذهبية» و«فضيتين» «وبرونزيتين» بعد أن أضاف ميداليتين في اليوم الثاني عن طريق إنصاف النعيمي التي حصدت الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة الفئة تي 34 «سيدات» على الكراسي المتحركة، فيما ذهب المركز الأول والميدالية الذهبية للصينية ليجوان زو، بينما حصلت السعودية سارة الجمعة على المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما فازت بطلتنا مريم الزيودي ببرونزية رمي القرص «سيدات» الفئة أف 40، 41، 44 خلف الصينية جوان ياو صاحبة المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما ذهب المركز الأول والميدالية الذهبية إلى التونسية روعة تليلي.

وحلقت الصين بذهبية وفضية رمى الرمح «رجال» الفئة أف 41 عن طريق يينق شانغ وجينق فان، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الأوزبكي بوبو رجون.

وفاز الجزائري مختار ديدان ببرونزية القفز الطويل «رجال» الفئة تي 36 بينما حل الأوزبكي عزت تورقونوق في المرتبة الأولى تلاه في المركز الثاني الأوكراني رومان ياقليك.

وفاز المصري باسم عبد السلام بفضية رمي الرمح على الكراسي المتحركة «رجال» الفئة أف 34، بينما حل الصيني كيانغ جانغ في المركز الأول والسعودي هاني النخلي ثالثاً.

وحلقت الجزائرية أسمهان بوجادر بذهبية دفع الجلة على الكراسي المتحركة «سيدات» الفئة أف 33 تلتها في المركز الثاني الصينية زاز كيان، فيما حلت الإيرانية أتينا محمدي ثالثة.

وفاز الكويتي عبدالله العنزي بفضية 100 متر كراسي على الكراسي المتحركة «رجال» تي 53، بينما كان المركز الأول والثالث من نصيب فرنسا عن طريق يير فير بانك ونيكولاس بريقون.

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