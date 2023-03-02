برعاية حمدان بن محمد.. الألعاب الحكومية تنطلق اليوم في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق اليوم منافسات الدورة الرابعة من «الألعاب الحكومية» التي يستضيفها حي دبي للتصميم حتى الأحد المقبل.

وتعد نسخة هذا العام من الألعاب الحكومية بأجواء تنافسية وحماسية تحتفي بروح التحدي والفريق الواحد، حيث ستخوض الفرق المتنافسة سلسلة من الحواجز والتحديات البدنية ضمن فئات تحدي الحكومة للرجال والسيدات، وتحدي المجتمع وتحدي المدن الجديد، بالإضافة إلى التحدي الأخير، حيث يُطلب من المشاركين تسخير أقصى ما لديهم من جهد وقدرة على العمل الجماعي والتركيز الذهني، وتستلزم قدرة عالية على التحمل في سبيل حصد أكبر عدد من النقاط للتأهل للتحدي النهائي. وشدد مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية، على سعي هذه البطولة لترجمة توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتكريس دبي مدينة تشكل الرياضة جزءاً من ثقافتها العالمية وينعم سكانها بأسلوب حياة صحي، وبما يتناسب مع خطة دبي التي تولي أهمية كبرى لصحة الإنسان العقلية والجسدية وتحرص على توفير التناغم والانسجام في مناحي حياته كافة، ليس كأفراد فقط وإنما أيضاً كفرق تعمل معاً تحت مظلة قيم المثابرة والتنوع، والتسامح، لتتحول الألعاب الحكومية إلى إحدى أبرز الفعاليات الجماعية على الأجندة الرياضية في دبي، والتي تشهد تطوراً كبيراً عاماً بعد عام.

وأضاف: «تتوسع دائرة الرعاة لهذا الحدث العالمي بالتوازي مع توسع عدد الفرق المشاركة وتنوعها وشمولها لكافة فئات المجتمع والجهات الحكومية المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، كما ندعو جميع أفراد المجتمع إلى حضور هذه الفعاليات ولا سيما العائلات لإيماننا بأن العائلة هي الفريق الأول الذي يتعلم فيه الفرد أن يكون جزءاً صالحاً من مؤسسة أكبر تشكل لبنة أساسية في بناء المجتمعات الإنسانية». يشارك في الدورة 82 فريقاً في فئة الجهات الحكومية للرجال، و27 فريقاً في فئة الجهات الحكومية للسيدات، و28 فريقاً في فئة الألعاب المجتمعية، و27 فريقاً في فئة تحدي المدن.

وتبلغ جائزة المركز الأول لكل فئة 500 ألف درهم، في حين سيحصل أصحاب المركز الثاني على جائزة تصل قيمتها 250 ألف درهم، والثالث 150 ألف درهم.

إضافة

وتمتاز نسخة هذا العام من الألعاب الحكومية بـ«تحدي المدن»، والتي تشكل إضافة جديدة إلى هذه الدورة من الألعاب الحكومية، وستشهد مشاركة 27 مدينة عالمية تنافس بفرق للسيدات والرجال، سعياً للفوز بلقب «بطل تحدي المدن للألعاب الحكومية العالمية»، فيما ستتنافس الجهات الحكومية المحلية والاتحادية على لقب فئة «تحدي الجهات الحكومية»، إضافة إلى اللقب الذي ستتبارى للفوز به الفرق المجتمعية عن فئة «تحدي المجتمع»، ليتم من خلال تلك الفئات جميعها تحقيق التواصل بين المؤسسات والمدن من خلال منافسات رياضية جامعة.

وتضم فعاليات اليوم الأول جولتين من منافسات «تحدي المدن» وفرق الجهات الحكومية للرجال، أما اليوم الثاني فسيشمل جولتين من منافسات «تحدي المجتمع» ومنافسات فرق الجهات الحكومية للرجال، واليوم الثالث سيضم جولتين من مواجهات الجهات الحكومية للسيدات وللرجال، فيما تقام في اليوم الرابع والأخير نهائيات الجهات الحكومية للرجال والسيدات، ونهائيات «تحدي المجتمع» و«تحدي المدن» ومن ثم حفل الختام.

وتأتي هذه الدورة بالشراكة مع الراعي الرسمي موانئ دبي العالمية «دي بي وورلد» وبرعاية ذهبية من مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» والراعي الاستراتيجي «مجلس دبي الرياضي» وبالرعاية الفضية من هيئة كهرباء ومياه دبي وبالشراكة مع بنك أبوظبي الأول FAB وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو (du) و«لولوليمون» ومؤسسة دبي للإعلام وشبكة الإذاعة العربية ARN.

تجاوب

حظيت الألعاب الحكومية خلال الدورات الثلاث الماضية بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة تجاوزت 3 آلاف مشاركة من الموظفين الحكوميين، وتلقى تجاوباً لافتاً من مختلف فئات المجتمع، كونها تعزز قيم التعاون والانسجام والتفكير الاستراتيجي والتوظيف الصحيح للقوة البدنية من خلال العمل الجماعي وإبراز قوة روح الفريق في مواجهة التحديات وتخطي الصعاب، وتحفيز الطاقات البدنية والذهنية، فيما تخضع لعملية تطوير مستمرة شملت إضافة فئة الألعاب المجتمعية إلى فئة الألعاب الحكومية خلال الموسم الثالث الذي تم تنظيمه العام الماضي.

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