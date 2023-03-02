ديوكوفيتش يبلغ ربع نهائي «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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واصل نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، التقدم بثبات نحو تحقيق اللقب السادس في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، المقامة حالياً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2.9 مليون دولار.

وبلغ ديوكوفيتش منافسات ربع النهائي، مساء أمس، بتغلبه على الهولندي تالون غريكسبور المصنف 39 عالمياً بمجموعتين دون رد بواقع 2-6 و3-6.

واحتاج المصنف الأول، المتوج باللقب 5 مرات، إلى ساعة واحدة و17 دقيقة للفوز على غريكسبور، ليضرب موعداً في ربع النهائي غداً مع الفائز في مباراة البولندي هوبرت هوركاش المصنف 11 عالمياً، والروسي بافيل كوتوف المصنف 138.

من جهة أخرى، نجا الروسي أندريه روبليف المصنف السادس عالمياً وحامل اللقب من الخروج المبكر من البطولة، حيث حسم تأهله بصعوبة كبيرة على حساب الإسباني أليخاندرو فوكينا المصنف 29 عالمياً، بعدما فاز عليه مجموعتين مقابل مجموعة واحدة 1-6 و6-7 و7-6.

ويلتقي روبليف في ربع النهائي، مساء اليوم، الهولندي بوتيك فان زاندشولب المصنف 33 عالمياً، الذي نجح في حجز مقعده بفوزه على السويدي ميكائيل يمير المصنف 59 عالمياً.

وفجر الإيطالي لورنتسو سونيغو المصنف 69 عالمياً، مفاجأة بتغلبه على الكندي أوجيه-ألياسيم المصنف 9 بمجموعتين دون رد 6-7 و4-6.

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