170 لاعباً في البطولة العربية للمواي تاي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تنطلق اليوم منافسات البطولة العربية للمواي تاي التي تقام تحت إشراف وتنظيم الاتحاد العربي للمواي تاي واتحاد الإمارات للمواي تاي وكيك بوكسينغ، وتستمر حتى الأحد المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وتشهد منافسات البطولة التي تقام على مدى 4 أيام مشاركة 170 لاعباً ولاعبة يمثلون 17 دولة عربية وهي الإمارات، والسعودية، والكويت، والبحرين، ومصر، والمغرب، والأردن، والعراق، والجزائر، وتونس، ولبنان، وموريتانيا، واليمن، والسودان، وفلسطين، وسوريا، وليبيا.

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