العطية يتصدر المرحلة الثالثة لـ «رالي أبوظبي الصحراوي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، انطلق رالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الثانية الثلاثين صباح الأحد الماضي ويستمر حتى الثالث من مارس الجاري وبدعم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وأدنوك للتوزيع الشريك في قطاع الطاقة لهذا العام، وشريك السيارات تويوتا الفطيم، وطيران أبوظبي، ومياه العين، ووزارة الدفاع والقوات المسلحة، وشرطة أبوظبي، والدفاع المدني، وشركة أبوظبي للتوزيع، وبلدية منطقة الظفرة، وشريكنا الإعلامي قناة أبوظبي الرياضية.

اتسمت المرحلة الثالثة التي جرت اليوم «مرحلة أبوظبي» البالغ مسافتها 230 كم بصعوبتها البالغة وشدة التحدي، وفي ظروف معتدلة بشكل غير معتاد مع درجات حرارة، تصدر القطري ناصر العطية الفائز بأول مرحلتين من رالي أبوظبي الصحراوي، المرحلة الثالثة على الرغم من تعرضه لحادث كبير أضاع الكثير من الوقت وتسبب باضرار بالغة لسيارته التويوتا هايلوكس.

ومع ختام المرحلة الثالثة اليوم تكون حدة المنافسة على لقب بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات (فيا) 2023 قد وصلت إلى مرحلة حاسمة، حيث يتطلع كبار المنافسين لبذل ما بجعبتهم من مهارات لحصد أكبر عدد من النقاط لتعزيز ترتيب مراكزهم في البطولة.

وفي فئة تي 4 حل البطل المحلي الإماراتي منصور بالهلي (فريق أبو ظبي) في المركز الثاني خلف بطل العالم السائق الليتواني روكاس باسيوسكا من فريق رد بل كان أم فاكتوري. وجاء باو نافارو في المركز الثالث.

وفي فئة رالي جي بي للدراجات عاد بابلو كوينتانيلا إلى طريق الفوز حتى نال عقوبة جزاء دقيقتين وتراجع إلى المركز الثاني، أما في مئة الكوادس ما زال الاماراتي عبد العزيزي الأهلي يتصدر متقدما على كانسيوس وجوليولي. ويتوقع أن يقوم سيباستيان لوب الذي كان يعتبر بالفعل خاسراً في الجولة الثانية بخطوة جيدة في رالي أبوظبي الصحراوي إذا نجح في اليومين المقبلين. على الرغم من أنه سيخرج من معركة المراكز الأولى في السباق، إلا أن الفرنسي سيواصل جمع النقاط يومياً.

سباق

من جانبه، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: لقد كان السباق مثيراً وصعباً في كل جزء من أجزاءه كما كنا نأمل أن يكون، ويؤكد هدفنا الأوسع المتمثل في جعل أبوظبي الوجهة المثالية للفعاليات الرياضية التي تضم أفضل السائقين والرياضيين في العالم.

ويعتبر رالي أبوظبي الصحراوي الذي يمتد تاريخه إلى 32 عاماً أحد أهم أحداث رياضة السيارات في العالم، ونتطلع إلى رؤية كيفية تطور نسخة هذا العام خلال المرحلتين الأخيرتين. ويسرنا أن نتقدم بالشكر لجميع شركائنا على جهودهم وكرم ضيافتهم وكرمهم، مما أدى إلى سباق فريد يفخر به جميع الإماراتيين .

وقال محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ومؤسس رالي أبوظبي الصحراوي: الرالي سيشهد نمواً حقيقياً في ملفه العالمي، ولأنني بدأت هذا الرالي، أصبحت مرتبطاً به وأريد أن أراه ينمو. في الماضي، كان الاتحاد الدولي للسيارات بطيئاً في قبول الأحداث الجديدة، ولكن الآن سنجعل الأمر أسهل بكثير لإدراج الأحداث الجديدة في البطولة. ويرجع ذلك جزئياً إلى جودة التصنيع الحديث الذي ينتج عنه سيارات يمكنها التعامل مع هذا المستوى من التحدي، ولكن أيضاً إلى حقيقة أن وجود المزيد من أحداث البطولات أمر جذاب للمصنعين والبلدان التي تستضيفهم.

وقال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية وعضو مجلس الادارة : إنه لشرف كبير أن أستقبل محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات مؤسس رالي أبوظبي الصحراوي والذي جعل رالي الإمارات الصحراوي في مكانة عالمية، كما أود أن أعرب عن امتناننا لمجلس أبوظبي الرياضي لتجميع فريق أبوظبي معا تماشياً مع مبادرتهم لدعم المجتمع.

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