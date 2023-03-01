تهانٍ وورود في استقبال أبطال «قفز الحواجز»

المصدر: الشارقة - البيان

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عاد إلى أرض الوطن فرسان فريق الإمارات لقفز الحواجز، مساء أول من أمس قادماً من الدوحة في ختام مشاركته الناجحة في بطولة قطر الدولية لقفز الحواجز 2023، والتي أحرز فيها فضية المنافسة التأهيلية إلى أولمبياد باريس 2024، وكان في استقبال فرسان المنتخب والوفد المرافق بمطار الشارقة الدولي جمع كبير من المسؤولين والفرسان الذين حرصوا على استقبال فرسان الفريق وتهنئتهم بالخطوة المهمة التي أنجزوها، ونيلهم حق التأهل للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وكان في مقدمة المستقبلين الدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، نائب رئيس المجموعة الإقليمية السابعة، المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق، ومحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وعبدالله النقبي، مدير إدارة التسويق والفعاليات باتحاد الفروسية، وعدد من أعضاء مجلس اتحاد الفروسية، وعدد كبير من فرسان قفز الحواجز الذين حرصوا على مؤازرة وتشجيع زملائهم فرسان الفريق في قطر أو الإمارات، ويضم الفريق الفرسان عبدالله محمد المري، محمد غانم الهاجري، عبدالله حميد المهيري والفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي، وكلاً من الفارس الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وموفي عويضة الكربي، ومدرب الفريق خالد العيد، وأحمد أمين الشرفا، عضو مجلس اتحاد الفروسية، وحسام زميت، رئيس لجنة قفز الحواجز في اتحاد الفروسية ونائبه محمد إبراهيم الناخي، وأشرف الليثي المدير التنفيذي لنادي الشارقة للفروسية.

وعقب مراسم الاستقبال هنأ الدكتور غانم الهاجري فرسان الفريق وأعضاء الوفد، وأثنى على تمثيلهم المشرف للإمارات، وتحملهم مسؤولية المشاركة بإيجابية، ونيلهم حق التأهل إلى أولمبياد 2024، والذي لم يعد يبعدهم عنه الكثير من الوقت، ما يستدعي مضاعفة الجهود لتأتي المشاركة الأولى للإمارات بفريق للقفز في الأولمبياد على مستوى الطموح والتطلعات، التي تصب في مصلحة الإمارات، والمشاركة باسمها في هذه المحافل الرياضية العالمية، التي تعمل الدول للوصول إليها وترفع علمها على ساريتها كجزء منها.

ومن جانبه قال محمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية: التأهل لأولمبياد باريس 2024، إنجاز تاريخي بذل في سبيل تحقيقه جهود كبيرة وبعضها استمر سنوات لجني ثمار فرسان قادرين على تحقيق التأهل، ومن أهم ملامحه الشراكة الممتدة بين اتحاد الإمارات للفروسية، واسطبلات الشراع التي كانت سنداً قوياً لفروسية القفز في الإمارات وفرسانها، وبعضهم كان من الفرسان الناشئين ضمن برنامج الشراع، وتم رعايتهم والاهتمام بهم، وتطوير مهاراتهم، وتمليكهم الخبرات عبر برنامج معسكرات الشراع الصيفية التي بسطت رعايتها وشموليتها لفرسان القفز من أندية الفروسية بالإمارات.

ومن جانبه هنأ سلطان اليحيائي الفرسان بالفوز، ومدرب الفريق الفارس خالد العيد الذي قدم من خبراته الممتدة ما أعان الفرسان على التأهل، شاكراً اتحاد الإمارات للفروسية، واسطبلات الشراع، وكل من قدم جهداً إلى حين بلوغ هذه المرحلة التي ستعقبها أخرى أكثر حاجة إلى تضافر الجهود لاستكمالها بنجاح أيضاً.

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