دبي تبدأ شهر مارس بـ 30 فعالية رياضية متنوعة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد دبي تنظيم 30 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية متنوعة من بينها 7 أحداث رياضية دولية تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف المناطق بدبي خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري.

وتتصدر منافسات النسخة الرابعة من الألعاب الحكومية قائمة الفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها دبي والتي تقام خلال الفترة من 2 إلى 5 مارس 2023 ويشارك فيها 164 فريقًا من بينهم 27 فريقًا في فئة تحدي المدن التي تضم فرقًا من مختلف قارات العالم.

وتتواصل منافسات النسخة 31 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال حتى 4 مارس، والتي تعد إحدى بطولات رابطة محترفي التنس ذات الـ 500 نقطة ويشارك فيها ثمانية من أفضل 20 مصنفًا على مستوى العالم، من بينهم أربعة من الفائزين بألقاب جراند سلام وأربعة من المصنفين العشرة الأوائل على العالم.

كما تتواصل منافسات النسخة الـ 14 من "كأس دبي الذهبية للبولو" حتى 4 مارس التي تقام في ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في دبي بمشاركة 8 فرق هانديكاب 20 جول، وتصنف البطولة في المركز الثاني كأعلى بطولات البولو على مستوى العالم.

وتختتم اليوم الخميس 2 مارس منافسات النسخة الـ 14 من بطولة فزاع الدولية الرابعة عشرة لألعاب القوى لأصحاب الهمم (الجائزة الكبرى – دبي 2023)، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، واستضاف منافساتها نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة 700 لاعب ولاعبة من 66 دولة من بينهم أبطال عالم وأبطال بارالمبيين حاصلين على ميداليات ذهبية في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، وتقام البطولة الآسيوية للـ "تاك بول" التي تقام في أسفل برج خليفة في حديقة برج بارك داون تاون خلال الفترة من 2 إلى 5 مارس.

وتستضيف منطقة حتا يوم الأحد 5 مارس بطولتين في الدراجات الهوائية والجري، حيث ينطلق تحدي حتا للدراجات الهوائية في الساعة 6:00 صباحًا من وادي هاب، كما ينطلق سباق حتا هيلز للجري في الساعة 7:00 صباحًا من أمام فندق حصن حتا، ويشارك في السباق أكثر من 1000 متسابق من مختلف الجنسيات والأعمار للرجال والنساء.

كما تقام بطولة "جيمناستيكس" الدولية للجمباز الفني التي تشهد مشاركة أكثر من 300 لاعبة من مختلف دول العالم وتقام في مدرسة جميرا الثانوية، كما يستضيف مجمع حمدان الرياضي منافسات بطولة كأس الشرق الأوسط الدولية للسباحة، التي تشهد مشاركة أكثر من 600 سباح وسباحة من مختلف دول العالم يمثلون أكثر من 30 فريق ومنتخب ونادي خاص.

وتتواصل منافسات الدوري اللبناني لكرة السلة للسيدات التي تقام في جامعة بريجتون بمنطقة البرشاء دبي وتستمر حتى 5 مارس بمشاركة 8 فرق سيدات، كما تتواصل منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وتستمر حتى 5 مارس.

ويقام يوم السبت 4 مارس سباق المرح العائلي المجتمعي من أجل دمج أصحاب الهمم في مركز نور دبي لأصحاب الهمم بمنطقة البرشاء 1، والدورة العاشرة من بطولة دبي للتايكواندو "آي تي إف" التي تقام في أكاديمية مانيبال للتعليم العالي بمدينة دبي الأكاديمية، وسباق قوارب التنين في مرسى بلازا بدبي فستيفال سيتي، وبطولة الغولف المجتمعية التأهيلية في نادي دبي هيلز للجولف، وكأس فارما لكرة القدم، وبطولة كليات دبي للرجبي، وسباق القوارب الشراعية الحديثة في نادي دبي للإبحار والشراع.

وتقام يوم الأحد 5 مارس بطولة هاميلتون للسباحة في مجمع حمدان الرياضي، وبطولة الملك والملكة للسباحة في الشاطئ الغربي بنخلة جميرا، وسباق الجري من أجل القراءة في حديقة زعبيل، وبطولة مجمع دبي للاستثمار للشركات في مدرسة السلام بمنطقة الطوار 2، وبطولة البادل المجتمعية في سنترال بادل دبي، ودورة ويستفورد الرياضية التي تضم عدة رياضات في مدرسة كابيتال، وبطولة السيدات للقوارب الشراعية الحديثة في نادي دبي للإبحار والشراع، وتتواصل منافسات الدورة الرياضية العمالية في مجمع إينوك بمنطقة القوز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز