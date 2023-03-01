نصف نهائي كأس دبي الذهبية للبولو اليوم

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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تشهد ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية عصر اليوم نصف نهائي كأس دبي الذهبية، ويواجه فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق إيه إم بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم.

وتعد المباراة قوية إلا أن ما يرجح كفة فريق الإمارات هو مستواه الثابت والمعنويات العالية بسبب الفوز بالعلامة الكاملة بالدور التمهيدي إلا أن فريق إيه إم - رغم عدم ظهوره بالمستوى المعروف عنه - يظل قوة لا يستهان بها، خصوصاً كريسبو هداف الفريق.

وتجمع المباراة الثانية فريق الحبتور ايفزا وفريق «بنجاش دودسون وهوريل»، وتعد الكفتان متساويتين رغم أن فريق الحبتور ايفزا قد فاز في المباراة الافتتاحية بالبطولة على «بنجاش دودسون وهوريل» بنتيجة 10 مقابل سبعة أهداف إلا أن الفوز في المباريات التمهيدية ليس مقياساً، فلكل مباراة ظروفها.

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