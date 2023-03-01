بتوجيهات حمدان بن محمد.. النسخة الرابعة للألعاب الحكومية تنطلق غداً

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشف مروان بن عيسى مدير الألعاب الحكومية عن 7 تحديات مثيرة سيواجهها المشاركون في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الحكومية التي تنطلق منافساتها غداً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في حي دبي للتصميم، وتستمر حتى الأحد المقبل.وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 82 فريقاً في فئة الجهات الحكومية للرجال، و27 فريقاً في فئة الجهات الحكومية للسيدات، و28 فريقاً في فئة الألعاب المجتمعية و27 فريقاً في فئة تحدي المدن.

ويبلغ مجموع جوائزها المالية 3.6 ملايين درهم بواقع 900 ألف درهم لكل فئة، وسيحصل الفريق الفائز على 500 ألف درهم و250 ألف درهم لصاحب المركز الثاني و150 ألف درهم للمركز الثالث.

وتهدف الألعاب الحكومية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في 2018، لترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي الحكومة وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وأفراد المجتمع.

وأكد مروان بن عيسى في الجولة التعريفية التي خصصت لوسائل الإعلام أمس، أن النسخة الرابعة للألعاب الحكومية تتضمن 7 تحديات قبل الوصول إلى التحدي النهائي «اليوم الأخير»، مشيراً إلى أن هذه التحديات تم اختيارها بدقة وفقاً لأعلى المعايير العالمية وهي تتطلب قدرات بدنية وذهنية عالية، ولكل فريق 10 دقائق فقط، لتجاوز كل تحدٍ من التحديات السبعة، ما يضفي عليها المزيد من الإثارة في جميع المراحل، مشيراً إلى أن المشاركين يحتاجون إلى تسخير أقصى ما لديهم من جهد وقدرة في العمل الجماعي والتركيز الذهني بهدف حصد أكبر عدد من النقاط للتأهل للتحدي النهائي.

وقال: تعد الألعاب الحكومية احتفالاً عالمياً يشهد مشاركة واسعة من قبل المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، ويستضيف نخبة من التحديات التي تتطلب قوة ذهنية وجسدية من المشاركين، ما يعزز روح العمل الجماعي بين الفرق.

وأضاف: تعمل الألعاب الحكومية على الترويج لدبي مركزاً للنشاط الرياضي وموقعاً متميزاً للفعاليات الرياضية، ما يسهم في جذب العديد من الفرق من الدولة وخارجها.

أجندة الألعاب الحكومية 2023

اليوم الأوّل: 2 مارس 2023

تفتتح الألعاب الحكومية مع فئة تحدي المدن

التحدّي التالي سيكون بين فرق الرجال من الجهات الحكومية في تمام الساعة السابعة مساءً.

اليوم الثاني: 3 مارس 2023

يتضمن تحدي الألعاب المجتمعية.

التحدّي التالي سيكون بين فرق الرجال من الجهات الحكومية في تمام الساعة السابعة مساءً.

اليوم الثالث: 4 مارس 2023

- ستكون لعبة التحدّي أكثر تشويقاً مع فرق السيدات - الجهات الحكومية في الساعة 3 مساءً

- تبدأ فرق رجال الجهات الحكومية تحدّياً جديداً بحماس أكبر في الساعة 7 مساءً

اليوم الرابع: 5 مارس 2023

- الساعة 3 ونصف مساءً نهائي فرق السيدات من الجهات الحكومية.

- الساعة 04.45 مساءً نهائي فرق الرجال من الجهات الحكومية.

- نهائي الألعاب المجتمعية في تمام الساعة 6 مساءً.

- الحفل الختامي للألعاب الحكومية في الساعة 7.15 مساءً.

7 تحديات :

1: الإعصار: مسار صعب للتنقل فوق وتحت وعبر الجدران في حوض السباحة، والتوازن على أسطوانة دوارة، واستخدام حبل لسحب المنافس نحو الزر، ويحتوي هذا التحدي على زر لنقاط إضافية «بونص».

2. المواجهة: سيتعين على الفرق التنقل في المتاهة الرأسية، والتأرجح على «طريق المرور التكتيكي» والانزلاق على اللوحة الدائرية للوصول إلى خط النهاية، ويحتوي هذا التحدي على زر لنقاط إضافية «بونص».

3. الرهبة: يبدأ التحدي ببناء نخلة، ثم سحب عربة ثقيلة عبر مسار التحدي، ونقل الفريق إلى الجانب الآخر - ليختبر هذا التحدي التعاون والقوة والتحمل في كل فريق.

4. الصمود: ذلك التحدي يعتمد 3 خطوات في مرحلة واحدة! عبور الفجوة، والتمدد بين الأعمدة والتزلج على الماء.

5. السقوط الحر: يتعين على الفريق تجاوز هذا التحدي بوساطة لف الحبل حول دبوس على الجدار وسحب الجدار، ما يؤدي إلى سقوطه لإنشاء جسر للتقدم إلى الجدار التالي. وسيختبر الهبوط الحر مهارات رمي الحبل والتوازن.

6. المصير: تتضمن هذا العقبة براميل دوارة والقفز العالي والميل الصحيح لتحدي عبور حوض السباحة، ويتطلب ذلك الحفاظ على التوازن، وتجنب الإنذار، ويحتوي هذا التحدي على زر لنقاط إضافية «بونص».

7. القناص: يتضمن التحدي تشغيل جهاز الجري وضرب الأهداف ببندقية، واجتياز البركة باستخدام الحبال.

التحدي الأخير: في اليوم الأخير، ستواجه الفرق أصعب التحديات وأكثرها حماساً وستسفر التحديات الأخيرة عن فريق فائز بعد اجتياز خمس مراحل تختتم بالسلم البشري.

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