بطولة البادل للموظفين الحكوميين 8 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق في الثامن من مارس بدبي بطولة بادل تنس جديدة للموظفين الحكوميين.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «ستوفر بطولة دناتا للبادل أمام المشاركين والمشجعين فرصة رائعة لتجربة قوة الرياضة والفوائد التي تجلبها، ونحن في مجموعة الإمارات ندرك الدور الحيوي الذي تلعبه الرياضة في تعزيز الصحة وإلهام الناس وبناء فرق قوية. وتؤكد الأنشطة التي نرعاها التزامنا طويل الأمد بدعم الأحداث والمبادرات التي تساهم في رفاهية المجتمعات».

رؤية

ومن خلال تبنّيها واحدةً من أسرع الرياضات نمواً في العالم من حيث المشاركة، أطلقت «دناتا للسفريات الحكومية» فعالية البادل للتواصل مع الهيئات الحكومية في دبي، وهو ما يتماشى مع رؤية دبي وأهدافها لتصبح أسعد مدينة على وجه الأرض، وتزويد المواطنين والمقيمين بفرص لاعتماد أسلوب حياة نشط وصحي.

ودعت ممثلي الهيئات والدوائر الحكومية للمشاركة في البطولة، التي ستقام في المدة من 8 إلى 10 مارس 2023، في «أكاديمية دبي العالمية للبادل»، ويمكن لأفراد الجمهور الحضور لمشاهدة الدور النهائي والمشاركة في سلسلة من السحوبات والألعاب والعديد من الفعاليات الترفيهية.

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