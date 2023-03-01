«الإمارات للجودو» يشارك في «عربية الدوحة»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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يشارك منتخب الإمارات للجودو في منافسات البطولة العربية الـ21 للرجال في الدوحة، والتي تنطلق اليوم وتستمر حتى 5 مارس الجاري، ويترأس البعثة التي تتجه اليوم للمشاركة في المنافسات محمد جاسم أمين السر المساعد باتحاد الجودو.

من جانب آخر، تجرى يوم غدٍ قرعة بطولة «طشقند غراند سلام» والتي يشارك فيها المنتخب الوطني بـ3 لاعبين، وتنطلق فعالياتها بعد غدٍ.

وتعتبر بطولة «طشقند غراند سلام» من أقوى بطولات «غراند سلام» للجودو، ويشارك منتخب أوزبكستان المستضيف، بـ56 لاعباً ولاعبة من مختلف الأوزان والتصنيفات.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني في هذه البطولة ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي.

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