«دبي لصيد الأسماك» تنطلق اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

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تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك 2022-2023 والمخصصة لفئتي «كنعد وسكل» والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2022-2023 وبالتزامن مع معرض دبي العالمي للقوارب 2023.

وأعاد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الرونق والأضواء لمسابقات صيد الأسماك في المواسم الأخيرة حيث ينظم فعاليات بطولة دبي لصيد الأسماك «الكنعد والسكل» بحلتها الجديدة للموسم الرابع على التوالي في إطار اهتمامه المتواصل بتوفير فرص التنافس لمختلف شرائح المجتمع وزيادة المهتمين بالرياضات البحرية. ورصد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لمنافسات هذه الجولة مبلغ 165 ألف درهم كمجموع جوائز للمشاركين .

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