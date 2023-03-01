ديوكوفيتش ينجو من فخ ماتشاك في «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

واجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، بداية صعبة في رحلة اقتناص اللقب السادس في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، المقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2.9 مليون دولار.

ونجا ديوكوفيتش، مساء أمس، بصعوبة من مقصلة التشيكي توماس ماتشاك، المصنف 130 عالمياً، الذي فرض عليه شوط كسر التعادل بنهاية المجموعة الثالثة، ليفوز في النهاية المصنف الأول بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و3-6 و7-6.

واحتاج ديوكوفيتش، الذي توج بـ5 ألقاب في دبي، إلى ساعتين و27 دقيقة لإزاحة ماتشاك، الذي قدم أداءً قوياً، خصوصاً في المجموعتين الثانية والثالثة.

وضرب ديوكوفيتش موعداً في الدور الثاني اليوم مع الهولندي تالون غريكسبور المصنف 39 عالمياً.

وحقق الروسي دانييل مدفيديف، المصنف سابعاً عالمياً، تأهلاً سهلاً إلى الدور الثاني على الإيطالي ماتيو أرلندي، بتغلبه عليه بمجموعتين دون رد 6-4 و6-2 في ساعة واحدة و31 دقيقة.

وضرب مدفيديف موعداً في الدور الثاني مع الكازاخستاني ألكسندر بوبليك (46)، الذي استفاد من انسحاب البلغاري ألكسندر لازاروف (301) حين كانت النتيجة لصالح الأول 6-1 و1-صفر.

وبخلاف مدفيديف، عانى الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف رابعاً، للتأهل إلى الدور الثاني بفوزه الشاق على الأمريكي ماكسيم كريسي 7-6 (7-4) و3-6 و6-3.

ومن ناحية أخرى شارك عدد من مواهب التنس الإماراتية الصاعدة في فعالية خاصة على هامش بطولات سوق دبي الحرة للتنس، تضمنت تجربة تحاكي مباريات المحترفين في البطولات الكبرى، وشهدت تألقاً لافتاً لبعض النجوم الصاعدين، في استاد سوق دبي الحرة للتنس، برفقة اللاعب الهولندي تالون جريكسبور المصنف 39 عالمياً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز