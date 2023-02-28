سيم ينهي 9 سنوات من الانتظار في «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أنهى اللاعب الألماني مارسيل سيم انتظار 9 سنوات، ليعود إلى منصة التتويج في جولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس، بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بعدما حصد لقب بطولة هيرو الهند المفتوحة.

وحقق سيم لقبه الخامس في مسيرته في جولة دي بي ورلد، بعدما أنهى منافسات البطولة برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليحصد 460 نقطة، رفع بها رصيده الإجمالي هذا الموسم إلى 657.1 نقطة، ويتقدم 44 خطوة إلى المركز الثامن في الترتيب الأسبوعي للسباق إلى دبي، مما عزز من حظوظه للتأهل إلى البطولة الختامية للموسم التي تقام في عقارات جميرا للغولف في دبي في شهر نوفمبر المقبل.

وجاء فوز سيم بعد تفوقه على مواطنه يانيك بول الذي حل ثانياً برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ليكسب 305 نقاط، رفع بها رصيده هذا الموسم إلى 647.3 نقطة بالمركز التاسع في ترتيب السباق إلى دبي.

استفاد الهولندي يوست لوتين من حلوله بالمركز الثالث بالبطولة برصيد 12 ضربة تحت المعدل، ليكسب 172 نقطة، ويصبح رصيده هذا الموسم 480.7 نقطة بالمركز الخامس عشر في السباق إلى دبي.

وبعد نجاح جولة دي بي ورلد في البطولات الآسيوية، تنتقل هذا الأسبوع إلى القارة الأفريقية مع بطولة ماجيكال كينيا المفتوحة، علماً أن الجولة التي تقام برعاية إماراتية بارزة لعنوان الجولة، تقام على مدار الموسم في 39 بطولة في 26 دولة مختلفة، يتنافس خلالها اللاعبون للتأهل إلى البطولة الختامية في دبي.

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