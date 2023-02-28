250 لاعباً في «عجمان الدولية لبناء الأجسام»

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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تستضيف إمارة عجمان يومي السبت والأحد المقبلين منافسات بطولة عجمان الدولية لبناء الأجسام للهواة والمحترفين بنسختها الثالثة في قاعة مركز عجمان الثقافي وبرعاية دائرة التنمية السياحية لإمارة عجمان، وذلك تحت إشراف الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية وتستمر يومين، وتبلغ قيمة جوائزها المالية 17000 دولار لفئة المحترفين.

وكشف طارق خليل رئيس اللجنة المنظمة ومدير البطولة عن توقعاته بمشاركة نحو 250 لاعباً سيتنافسون في 46 فئة تنافسية للناشئين والرجال والأساتذة في الفيزيك وبناء الأجسام. وتابع: سيتم منح 16 كارت احتراف خلال البطولة بواقع 5 بناء أجسام وكارت واحد في بناء الأجسام الماسترز و3 كروت في الفيزيك ومثلها في كلاسيك بناء أجسام للرجال و3 في الفيزيك للرجال وواحد في منافسات ماسكلر، وسيتمكن الفائزون بالكروت من المشاركة في بطولة المحترفين في اليوم التالي. وبخصوص طواقم التحكيم أوضح أنهم سيكونون دوليين من داخل الدولة برئاسة فيصل الغيض الزعابي ومن خارج الإمارات برئاسة الإسباني خوسيه ماريا غارسيا.

دعم واهتمام

بدوره قال محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية إن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي يدعم فنياً وإدارياً نجاح جميع البطولات لأهميتها كونها مساحة مهمة للاحتكاك والمنافسات. مؤكداً أن إقامة بطولة عجمان بنسختها الثالثة وتحولها من المحلية إلى الدولية يعد نقلة نوعية مضافة لبناء الأجسام الإماراتية، ويعكس أهمية التعاون المشترك مع الجهات الحكومية لرعايتها ودعمها مما يساهم في تحقق نجاح مبكر، إضافة إلى التنوع الكبير الذي ستشهده البطولة منها عدد الفئات المشاركة وقيمة جوائز اللاعبين المحترفين والعدد المرتقب من اللاعبين الراغبين بالمشاركة. مثنياً على جهود اللجنة المنظمة برئاسة الحكم الدولي طارق خليل وفريق العمل الفني والتنظيمي. مبيناً أن البطولة ستشهد حضوراً رسمياً مميزاً من قبل الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

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