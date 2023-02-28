شرطة الشارقة تتوج الفائزات في بطولة الكروسفت

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم نادي ضباط الشرطة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، صباح الثلاثاء، بطولة الكروسفت للعنصر النسائي في نسختها الثانية بمقر نادي شرطة الشارقة، بمشاركة 15 منتسبة من مختلف الإدارات الشرطية بالقيادة، وحضور عدد من المدربات والإداريات بالنادي.

اشتملت البطولة على العديد من الألعاب الرياضية التخصصية في مجال الكروسفت كألعاب اللياقة والمقاومة والتحدي.

وقال الرائد حمد عبدالرحمن المطروشي مدير فرع نادي شرطة الشارقة: إن تمارين المقاومة تسهم في رفع مستوى اللياقة البدنية، وتعزز من جودة الحياة الرياضية لدى منتسبات القيادة.

وفي ختام البطولة توج مدير فرع نادي شرطة الشارقة الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث جاءت في المركز الأول العريف عائشة كريم من إدارة العمليات المركزية بزمن مدته 7 دقائق، وفي المركز الثاني العريف مريم سيف من إدارة المنطقة الوسطى بزمن مدته 7دقائق 30 ثانية، وجاءت في المركز الثالث المساعد أول مريم خلفان الغفلي من إدارة العمليات المركزية بزمن مدته 8 دقائق و40 ثانية.

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