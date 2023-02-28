450 مشاركاً في القمة العالمية للقيادات الرياضية

المصدر: أبوظبي – البيان

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تنطلق أعمال النسخة الخامسة من القمة العالمية للقيادات الرياضية (ليدرز) غدا،وتناقش القمة المرتقبة، التي تعقد في مركز المؤتمرات بحلبة مرسى ياس بمشاركة أكثر من 450 من قادة الرياضة العالميين، أبرز مستجدات الرياضة العالمية بما فيها مستلزمات تنظيم فعاليات عالمية المستوى، وتأثير نجوم الرياضة العالمية في تأجيج حماس الجماهير.

كما تناقش العديد من الظواهر الإيجابية في عالم الرياضة والإقبال الشديد، الذي تشهده بعض الألعاب، والعديد من المحاور المتعلقة بشؤون التسويق والرعاية، والفرق الرياضية، ومختلف المواضيع المتعلقة بقطاع الرياضة العالمية.

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نستضيف النسخة الخامسة من القمة العالمية للقيادات الرياضية المرتقبة، بمشاركة مجموعة من أصحاب القرار الرياضي على مستوى العالم، ونتطلع للاستفادة من الخبرات المتراكمة في المؤتمر، سعياً منا للتطوير والوصول إلى آفاق متقدمة، ما يعزز من توجهاتنا وخططنا المدعومة من القيادة الرشيدة للنهوض بالقطاع الرياضي».

وتعقد في اليوم الأول جلسات عدة بعناوين مختلفة منها «رؤية النجوم: الملاكمة والرياضيين المشاهير»، «القيادة»، «الإلهام والطموح والعمل: قيادات الرياضة النسائية في المنطقة»، «إعادة التشكيل والإصلاح: الابتكارات الرئيسية للكريكيت»، التعريف بأبوظبي 360.

وتتواصل أعمال القمة في اليوم الثاني بطرح العديد من القضايا للمناقشة، منها تطور الدوري السعودي لكرة القدم، وقوة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وارث مونديال قطر وتأثيره الاجتماعي، وعلاقات رعاة الرياضة.

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