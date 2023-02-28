الشعفار يترأس عمومية الاتحاد الآسيوي للدراجات غدا

المصدر: وام

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يترأس سعادة أسامة الشعفار، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، غدا الأربعاء، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للدراجات، والذي يعقد في إندونيسيا بمشاركة 32 دولة.

ويشهد الاجتماع مناقشة بعض التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد، واعتماد الدول المضيفة للبطولات الآسيوية للطريق، والمضمار، والدراجات الجبلية، ودراجة الـBMX في 2024 .

كما سيتم انتخاب أعضاء لتمثيل آسيا في عملية التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي باسكتلندا، واعتماد الشعار الجديد للاتحاد.

ويأتي هذا بعد مشاركة الشعفار اليوم الثلاثاء في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بمدينة بالي الإندونسية.

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