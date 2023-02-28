نادي الشارقة يكتب التاريخ في الدوري العالمي للكاراتيه

المصدر: البيان

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كتب أبطال كاراتيه نادي الشارقة الرياضي التاريخ، بعد فوزهم بـ 5 ميداليات ملونة في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه لفئتي الشباب والناشئين تحت 21 سنة (بريميرليج 1) في البطولة التي استضافها مجمع زايد الرياضي بالفجيرة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

‎ونجح أبطال الملك الشرجاوي، من الجلوس في المركز الأول لمنافسات الكوميتيه شباب بعدما تُوج المتألق يوسف طلعت بالميدالية الذهبية، بينما نال النجم الواعد كريم رامي، برونزية الكاتا ناشئين، فيما حصلت بنات كاراتيه الملك، بتول أحمد، على برونزية الكاتا تحت 14 سنة، وفازت حبيبة ياسر وليمار طارق ببرونزيتين في الكوميتيه تحت 14 سنة ليجمع أبناء الملك 5 ميداليات دولية من البطولة.

‎ويعتبر إنجاز ملك الكاراتيه المتوج بـ 5 ميداليات - من بينها ميدالية ذهبية - أكبر إنجاز لأندية الدولة المشاركة في البطولة والتي بلغ عددها 10 أندية مثلت الإمارات في هذا المحفل الدولي.

‎وجرت البطولة وسط أجواء تنافسية محتدمة بمشاركة أبرز اللاعبين والمصنفين العشر الأوائل من كل فئة، وبمشاركة قياسية للاعبين بلغت 1196 لاعباً ولاعبة يمثلون 67 دولة.

‎وشهد المنافسات الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ونائبه اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، ورئيسة الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد العربي والأفريقي ورؤساء اتحادات الدول المشاركة.

‎وأشاد المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية بالنتيجة التي حققها أبناء الملك في البطولة، موضحاً أنها غير مستغربة من الأبطال الذين عودونا دائماً الصعود لمنصات التتويج، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل ومحيياً أداء اللاعبين.

‎وأوضح الهاجري أن الحصول على 5 ميداليات دولية في بطولة عالمية كالدوري العالمي (البريميرليغ1) يعتبر إنجاز جديد يضاف لإنجازات الملك في بساط الكاراتيه، مشيراً إلى أن الفريق يضم لاعبين موهوبين وعلى قدر عالٍ من الثقة لم ياهبوا التجربة ومنافسة أقوى اللاعبين العالميين ودافعوا عن شعار الملك بقوة واستحقوا التتويج عن جدارة واستحقاق.

‎واعتبر رئيس الألعاب الفردية بقلعة الملك أن الإنجاز المحقق جاء نتيجة عمل وخطط تم إعدادها بعناية من قبل الإدارة، لافتاً إلى العمل الكبير الذي بذله مجلس الشارقة الرياضي والاستراتيجيات التي وضعها لتطوير الألعاب الفردية في الإمارة والتي أتت بثمارها، مشيداً بالدعم والمتابعة التي تحظى بها الألعاب من مجلس الإدارة وتشجيعه الدائم للاعبين ومساندتهم وتكريمهم في جميع المناسبات.

‎وأشار الهاجري إلى أن النادي سيواصل العمل بذات الروح لإضافة إنجازات جديدة والعمل على تجويد الأداء أكثر وأكثر والوصول لأبعد نقطة لتجسيد رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة للألعاب الفردية والتي تثبت يوماً بعد يوم أنها الطريق المثالي للوصول للعالمية".

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